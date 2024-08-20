https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rusyadan-turkiyeye-batinin-ukrayna-politikasina-katilmama-cagrisi-1087036696.html

Rusya’dan Türkiye’ye 'Batı'nın Ukrayna politikasına katılmama' çağrısı

Rusya’dan Türkiye’ye 'Batı'nın Ukrayna politikasına katılmama' çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüşmede, Batı ülkelerinin Ukrayna politikasına katılmama... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T09:15+0300

2024-08-20T09:15+0300

2024-08-20T09:24+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

türkiye

tanju bilgiç

görüşme

ukrayna

kiev

kursk

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin dün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç’i talebi üzerine kabul etti.Ukrayna krizi bağlamındaki durumun ele alındığı görüşmede, Rus diplomatın Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne düzenlediği ‘barbarca terör saldırısını’ şiddetle kınadığı ve böyle bir ortamda Kiev’le siyasi ve diplomatik çözüm konusunda hiçbir müzakereden söz edilemeyeceği vurguladığı aktarıldı. Bu bağlamda, enerji ve gıda güvenliğinin yanı sıra, Ukrayna’daki insani sorunların da müzakere edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Galuzin, Rusya karşıtı koalisyon oluşturmayı ve “başarısız ve iflas ettiği net olan ‘Zelenskiy formülü’ temelinde ültimatom sunmayı amaçlayan” İsviçre sürecinin kesinlikle kabul edilemez olduğu yönündeki duruşunun değişmediğini teyit etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 14 Haziran’da sunduğu önerilerin Ukrayna krizine gerçek bir çözüm fırsatı sunduğunu, ama Kiev rejiminin bu önerileri reddettiğini anımsatan Galuzin, Ukrayna’nın daha fazla Batı yapımı silahlarla pompalanmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun sadece çatışmanın daha fazla tırmanmasına, uzanmasına ve can kayıplarına yol açtığını kaydetti.Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyetine, ‘kolektif Batı’ ülkelerinin bu tür yıkıcı politikalarına katılmayı reddetme çağrısı yapıldı” ifadesine yer verildi.Görüşmede ayrıca Rusya ve Türkiye’nin, iki ülke arasındaki yapıcı ilişkileri daha fazla geliştirmeye kararlı olduğu teyit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/maduro-ukraynanin-kaybetmesi-sadece-bir-zaman-meselesi-simdiden-kaybeden-gibi-duruyor-1087035308.html

rusya

ukrayna

kiev

kursk

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, tanju bilgiç, görüşme, ukrayna, kiev, kursk, saldırı, batı, vladimir putin, çağrı