https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rusyadan-turkiyeye-batinin-ukrayna-politikasina-katilmama-cagrisi-1087036696.html
Rusya’dan Türkiye’ye 'Batı'nın Ukrayna politikasına katılmama' çağrısı
Rusya’dan Türkiye’ye 'Batı'nın Ukrayna politikasına katılmama' çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüşmede, Batı ülkelerinin Ukrayna politikasına katılmama... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T09:15+0300
2024-08-20T09:15+0300
2024-08-20T09:24+0300
ukrayna krizi
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tanju bilgiç
görüşme
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kursk
saldırı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin dün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç’i talebi üzerine kabul etti.Ukrayna krizi bağlamındaki durumun ele alındığı görüşmede, Rus diplomatın Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne düzenlediği ‘barbarca terör saldırısını’ şiddetle kınadığı ve böyle bir ortamda Kiev’le siyasi ve diplomatik çözüm konusunda hiçbir müzakereden söz edilemeyeceği vurguladığı aktarıldı. Bu bağlamda, enerji ve gıda güvenliğinin yanı sıra, Ukrayna’daki insani sorunların da müzakere edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Galuzin, Rusya karşıtı koalisyon oluşturmayı ve “başarısız ve iflas ettiği net olan ‘Zelenskiy formülü’ temelinde ültimatom sunmayı amaçlayan” İsviçre sürecinin kesinlikle kabul edilemez olduğu yönündeki duruşunun değişmediğini teyit etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 14 Haziran’da sunduğu önerilerin Ukrayna krizine gerçek bir çözüm fırsatı sunduğunu, ama Kiev rejiminin bu önerileri reddettiğini anımsatan Galuzin, Ukrayna’nın daha fazla Batı yapımı silahlarla pompalanmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun sadece çatışmanın daha fazla tırmanmasına, uzanmasına ve can kayıplarına yol açtığını kaydetti.Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyetine, ‘kolektif Batı’ ülkelerinin bu tür yıkıcı politikalarına katılmayı reddetme çağrısı yapıldı” ifadesine yer verildi.Görüşmede ayrıca Rusya ve Türkiye’nin, iki ülke arasındaki yapıcı ilişkileri daha fazla geliştirmeye kararlı olduğu teyit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/maduro-ukraynanin-kaybetmesi-sadece-bir-zaman-meselesi-simdiden-kaybeden-gibi-duruyor-1087035308.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, tanju bilgiç, görüşme, ukrayna, kiev, kursk, saldırı, batı, vladimir putin, çağrı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, tanju bilgiç, görüşme, ukrayna, kiev, kursk, saldırı, batı, vladimir putin, çağrı
Rusya’dan Türkiye’ye 'Batı'nın Ukrayna politikasına katılmama' çağrısı
09:15 20.08.2024 (güncellendi: 09:24 20.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüşmede, Batı ülkelerinin Ukrayna politikasına katılmama çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin dün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç’i talebi üzerine kabul etti.
Ukrayna krizi bağlamındaki durumun ele alındığı görüşmede, Rus diplomatın Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne düzenlediği ‘barbarca terör saldırısını’ şiddetle kınadığı ve böyle bir ortamda Kiev’le siyasi ve diplomatik çözüm konusunda hiçbir müzakereden söz edilemeyeceği vurguladığı aktarıldı. Bu bağlamda, enerji ve gıda güvenliğinin yanı sıra, Ukrayna’daki insani sorunların da müzakere edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Galuzin, Rusya karşıtı koalisyon oluşturmayı ve “başarısız ve iflas ettiği net olan ‘Zelenskiy formülü’ temelinde ültimatom sunmayı amaçlayan” İsviçre sürecinin kesinlikle kabul edilemez olduğu yönündeki duruşunun değişmediğini teyit etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 14 Haziran’da sunduğu önerilerin Ukrayna krizine gerçek bir çözüm fırsatı sunduğunu, ama Kiev rejiminin bu önerileri reddettiğini anımsatan Galuzin, Ukrayna’nın daha fazla Batı yapımı silahlarla pompalanmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun sadece çatışmanın daha fazla tırmanmasına, uzanmasına ve can kayıplarına yol açtığını kaydetti.
Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyetine, ‘kolektif Batı’ ülkelerinin bu tür yıkıcı politikalarına katılmayı reddetme çağrısı yapıldı” ifadesine yer verildi.
Görüşmede ayrıca Rusya ve Türkiye’nin, iki ülke arasındaki yapıcı ilişkileri daha fazla geliştirmeye kararlı olduğu teyit edildi.