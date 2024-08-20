https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rusya-tarim-bakanligi-2024-yili-icin-tahil-rekoltesi-tahminini-korudu-1087056738.html
Rusya Tarım Bakanlığı, 2024 yılı için tahıl rekoltesi tahminini korudu
Rusya Tarım Bakanlığı, 2024 yılı için tahıl rekoltesi tahminini korudu
Sputnik Türkiye
Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, bu yıl 132 milyon ton tahıl hasadı tahminlerinin korunduğunu belirtirken, tahıl ihracat hacimlerinde ise 60 milyon tona... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T14:08+0300
2024-08-20T14:08+0300
2024-08-20T14:08+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Lut, ülkede kötü hava koşullarının atlatıldığını ve sadece 1.1 milyon hektarlık alanda net mahsul kaybı yaşandığını kaydederken, “Verim açısından da oldukça iyiydik. Ama şimdi Urallar sular altında, orada hasat zor gidiyor. Fakat şimdiden tahıl filizlenmeye başladı. Güneyde kuraklık var. Bu yüzden üretim hedefini hala 132 milyon tonda tutuyoruz. Aşağı ya da yukarı yönde değiştirmek için bir neden de yok” diye konuştu.Lut, küresel buğday ihracatında lider Rusya’nın geçen yıl 72 milyon tonluk tahıl ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu yıl 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleşeceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusyanin-kuresel-bugday-ihracatindaki-payi-ilk-kez-yuzde-26-olacak-1084173077.html
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rsuya buğday, rusya tahıl, tahıl ihracatı
rsuya buğday, rusya tahıl, tahıl ihracatı
Rusya Tarım Bakanlığı, 2024 yılı için tahıl rekoltesi tahminini korudu
Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, bu yıl 132 milyon ton tahıl hasadı tahminlerinin korunduğunu belirtirken, tahıl ihracat hacimlerinde ise 60 milyon tona ulaşılacağını açıkladı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Lut, ülkede kötü hava koşullarının atlatıldığını ve sadece 1.1 milyon hektarlık alanda net mahsul kaybı yaşandığını kaydederken, “Verim açısından da oldukça iyiydik. Ama şimdi Urallar sular altında, orada hasat zor gidiyor. Fakat şimdiden tahıl filizlenmeye başladı. Güneyde kuraklık var. Bu yüzden üretim hedefini hala 132 milyon tonda tutuyoruz. Aşağı ya da yukarı yönde değiştirmek için bir neden de yok” diye konuştu.
Lut, küresel buğday ihracatında lider Rusya’nın geçen yıl 72 milyon tonluk tahıl ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu yıl 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleşeceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.
Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda.