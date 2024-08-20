https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rusya-tarim-bakanligi-2024-yili-icin-tahil-rekoltesi-tahminini-korudu-1087056738.html

Rusya Tarım Bakanlığı, 2024 yılı için tahıl rekoltesi tahminini korudu

Rusya Tarım Bakanlığı, 2024 yılı için tahıl rekoltesi tahminini korudu

Sputnik Türkiye

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, bu yıl 132 milyon ton tahıl hasadı tahminlerinin korunduğunu belirtirken, tahıl ihracat hacimlerinde ise 60 milyon tona... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T14:08+0300

2024-08-20T14:08+0300

2024-08-20T14:08+0300

dünya

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

rusya

rusya tarım bakanlığı

buğday

buğday ihracatı

rus buğdayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076246083_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d5de84c5d8d7a6069df5a5e650007f87.jpg

Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Lut, ülkede kötü hava koşullarının atlatıldığını ve sadece 1.1 milyon hektarlık alanda net mahsul kaybı yaşandığını kaydederken, “Verim açısından da oldukça iyiydik. Ama şimdi Urallar sular altında, orada hasat zor gidiyor. Fakat şimdiden tahıl filizlenmeye başladı. Güneyde kuraklık var. Bu yüzden üretim hedefini hala 132 milyon tonda tutuyoruz. Aşağı ya da yukarı yönde değiştirmek için bir neden de yok” diye konuştu.Lut, küresel buğday ihracatında lider Rusya’nın geçen yıl 72 milyon tonluk tahıl ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu yıl 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleşeceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusyanin-kuresel-bugday-ihracatindaki-payi-ilk-kez-yuzde-26-olacak-1084173077.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rsuya buğday, rusya tahıl, tahıl ihracatı