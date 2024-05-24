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Rusya’nın küresel buğday ihracatındaki payı ilk kez yüzde 26 olacak
Rusya’nın küresel buğday ihracatındaki payı ilk kez yüzde 26 olacak
Sputnik Türkiye
Uluslararası Tahıl Konseyi, mevcut tarım sezonu için Rusya’nın buğday ihracatına ilişkin tahminini yükseltti. Yeni tahmine göre, Rusya küresel buğday... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T16:08+0300
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Uluslararası Tahıl Konseyi, Rusya’nın mevcut tarım yılında 53 milyon 100 bin ton buğday ihraç etmesini bekliyor. Konsey’in nisan ayındaki tahmini 52 milyon civarındaydı. Bu, ülkenin modern tarihinde en yüksek hacim olacak ve geçen yılki rakamdan neredeyse yüzde 10 daha fazla olacak.Rusya’nın küresel buğday ihracatındaki payı rekor olan yüzde 25.8’e çıkacak. Bir önceki en yüksek seviye yüzde 23.4’le 2017-2018 tarım yılında gerçekleşmişti.Rusya’nın geçen tarım yılındaki buğday ihracatı, dünya toplamının yüzde 23.2’sini oluşturmuştu.Konsey, toplamda küresel buğday ihracatının mevcut tarım yılında 205 milyon 700 bin ton olacağını tahmin ediyor. Bir önceki dönem 207 milyon 400 bin ton buğday ihraç edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Mart 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkenin dünya buğday ihracatında lider olduğunu dile getirmişti. Rusya’nın tarım sektörünün giderek daha teknolojik hale geldiğini kaydeden Putin, “Tarım ürünleri ihracatının silah ihracatından kat kat fazla olacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-islam-ulkeleri-tarim-ve-ekoloji-alaninda-isbirligi-yapacak-1083900941.html
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rusya, buğday, buğday ihracatı, rus buğdayı, vladimir putin
rusya, buğday, buğday ihracatı, rus buğdayı, vladimir putin

Rusya’nın küresel buğday ihracatındaki payı ilk kez yüzde 26 olacak

16:08 24.05.2024
© Sputnik / Максим Богодвидbuğday
buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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Uluslararası Tahıl Konseyi, mevcut tarım sezonu için Rusya’nın buğday ihracatına ilişkin tahminini yükseltti. Yeni tahmine göre, Rusya küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 26’sını oluşturacak.
Uluslararası Tahıl Konseyi, Rusya’nın mevcut tarım yılında 53 milyon 100 bin ton buğday ihraç etmesini bekliyor. Konsey’in nisan ayındaki tahmini 52 milyon civarındaydı. Bu, ülkenin modern tarihinde en yüksek hacim olacak ve geçen yılki rakamdan neredeyse yüzde 10 daha fazla olacak.
Rusya’nın küresel buğday ihracatındaki payı rekor olan yüzde 25.8’e çıkacak. Bir önceki en yüksek seviye yüzde 23.4’le 2017-2018 tarım yılında gerçekleşmişti.
Rusya’nın geçen tarım yılındaki buğday ihracatı, dünya toplamının yüzde 23.2’sini oluşturmuştu.
Konsey, toplamda küresel buğday ihracatının mevcut tarım yılında 205 milyon 700 bin ton olacağını tahmin ediyor. Bir önceki dönem 207 milyon 400 bin ton buğday ihraç edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Mart 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkenin dünya buğday ihracatında lider olduğunu dile getirmişti. Rusya’nın tarım sektörünün giderek daha teknolojik hale geldiğini kaydeden Putin, “Tarım ürünleri ihracatının silah ihracatından kat kat fazla olacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi” demişti.
KazanForum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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Rusya ve İslam ülkeleri tarım ve ekoloji alanında işbirliği yapacak
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