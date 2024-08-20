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Rusya Dışişleri: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün kapıları Ermenistan’a her zaman açık
Rusya Dışişleri: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün kapıları Ermenistan’a her zaman açık
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Departmanı Direktörü Mikael Agasandyan, Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:50+0300
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Sputnik’e demeç veren Agasandyan, “Ermenistan'ın KGAÖ'de tam işbirliğine dönmesi için kapılar açık” ifadelerini kullanırken, şüphelerini aşan Ermeni tarafının, Rusya’ya dost Ermeni halkının stratejik çıkarları doğrultusunda bir kez daha ilgili ortak çalışmalara bağlılık göstereceklerini umduklarının altını çizdi.Ermenistan'ın KGAÖ'nün genel çalışmalarına katılımı hakkında da konuşan Rus diplomat, Erivan'da artık böyle bir işbirliğinden uzaklaşma çizgisinin hakim olduğuna dikkat çektiği demecinde şunları kaydetti:Moskova ve Erivan'ın aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) platformundaki ilişkilerinin de karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliğine dayandığına değinen Rus diplomat, Bu gerçeği görmek için ekonomi ya da siyaset uzmanı olmaya gerek olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Birlik Erivan'ın lehine işliyor ve büyük ölçüde bu sayede Ermenistan'ın ekonomik büyüme oranları çok az ülkenin övünebileceği etkileyici pozitif dinamikler gösteriyor. Nitekim 2024 yılının ilk üç ayında ülkenin GSYH'si yüzde 9'un üzerinde bir büyüme göstererek AEB üye ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır. Ermenistan, 2015'ten 2023'e kadar Birlik pazarına ihracatını 14 kat arttırarak 3.6 milyar dolara yükseltmiştir. Diğer AEB üyesi ülkelerden Ermenistan'a yapılan sınır ötesi havalelerin hacmi 2015-2023 yılları arasında 3.8 kat artarak 4 milyar dolara yaklaşmıştır. Doğal olarak tüm bunlar ülkede daha fazla vergi toplanmasını, istihdam yaratılmasını ve nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesini mümkün kılmaktadır. Birlik çerçevesinde işgücü faaliyeti için tüm koşullar oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.Erivan'ın Avrupa Birliği ve NATO ile daha yakın işbirliği yönünde izlediği yolun yalnızca bir yanılsama olduğunu söyleyen Agasandyan, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı:Karabağ sonrası Ermenistan’ın KGAÖ sürüncemesiUzun zamandır KGAÖ’den uzaklaştığını diğer üyelere de hissettiren Ermenistan, yakın zamanda KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin 23 Kasım 2023 tarihli ‘2024 Bütçesi’ kararına ve bu kararda öngörülen faaliyet finansmanına katılmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.Geçtiğimiz aylarda, Erivan’ın şartları henüz belirlenmemiş olsa da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceğini duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır” diye konuşmuştu.Parlamentoda konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın karşı karşıya kaldığı tehditlerden sorumlu olanların 'sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte ülkesine karşı bir savaş planlayan bloğu oluşturanlar' olduğunu belirtirken, milletvekillerinin Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesi gerektiği ile ilgili tepkisinin ardından verdiği yanıtında, "Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz, ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir, geri dönebileğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.Batı ile stratejik ilişkilerini geliştirme kararı aldığın ıduyuran Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın temmuz ayında 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer alması ve ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesi de Moskova-Erivan ilişkilerinde yeni gerilime yol açarken, Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almasını Sputnik’e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, "Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olmaya devam ettiğini ve askeri ve savunma alanlarında Rusya ile çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanırken, Erivan'ın güvenlik endişelerini tartışmak için yapıcı bir yaklaşım yerine, maalesef farklı bir yol seçtiğinin altını çizdi.Rus diplomat, Ermenistan’ın özellikle NATO standartlarını uygulama, silah satın alma veya ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütme açısından NATO veya ittifakın münferit üyeleriyle etkileşimini artırmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Erivan’ın tutumuyla ilgili, “Bugünlerde Washington'da gerçekleşen bu askeri-siyasi bloğun zirvesine katılmaktan bahsetmiyorum bile. Tüm bu adımlar üzüntüden başka bir şeye neden olamaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lavrovdan-ermenistana-sitem-anlamakta-zorlaniyoruz-1087022189.html
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Rusya Dışişleri: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün kapıları Ermenistan’a her zaman açık

12:50 20.08.2024
© Sputnik / Александр ЩербакRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / Александр Щербак
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Departmanı Direktörü Mikael Agasandyan, Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nde (KGAÖ) tam işbirliğine dönmesi için kapıların her zaman açık olduğunu söylerken, Rusya’nın, Erivan yönetiminin çalışmalara bağlılık göstereceğini umduğunu vurguladı.
Sputnik’e demeç veren Agasandyan, “Ermenistan'ın KGAÖ'de tam işbirliğine dönmesi için kapılar açık” ifadelerini kullanırken, şüphelerini aşan Ermeni tarafının, Rusya’ya dost Ermeni halkının stratejik çıkarları doğrultusunda bir kez daha ilgili ortak çalışmalara bağlılık göstereceklerini umduklarının altını çizdi.
Ermenistan'ın KGAÖ'nün genel çalışmalarına katılımı hakkında da konuşan Rus diplomat, Erivan'da artık böyle bir işbirliğinden uzaklaşma çizgisinin hakim olduğuna dikkat çektiği demecinde şunları kaydetti:
Gördüğümüz kadarıyla bu tutum Ermenistan halkının çıkarlarına aykırıdır ve ulusal güvenliği önemli ölçüde zayıflatmaktadır. Nihayetinde, cumhuriyetin istikrarının garantörleri olarak KGAÖ ve ortağı Rusya'nın alternatifi yoktur. Bu aşamada, Ermenistan'ın KGAÖ'de tam işbirliğine dönmesi için kapı her zaman açıktır ve örgüt çerçevesindeki karşılıklı yükümlülükler değişmeden kalmaktadır. Ermeni ortaklarımızın şüphelerini aşarak, dost Ermeni halkının stratejik çıkarları doğrultusunda birlikte çalışma kararlılıklarını bir kez daha göstereceklerine inanıyoruz.
Moskova ve Erivan'ın aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) platformundaki ilişkilerinin de karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliğine dayandığına değinen Rus diplomat, Bu gerçeği görmek için ekonomi ya da siyaset uzmanı olmaya gerek olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Birlik Erivan'ın lehine işliyor ve büyük ölçüde bu sayede Ermenistan'ın ekonomik büyüme oranları çok az ülkenin övünebileceği etkileyici pozitif dinamikler gösteriyor. Nitekim 2024 yılının ilk üç ayında ülkenin GSYH'si yüzde 9'un üzerinde bir büyüme göstererek AEB üye ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır. Ermenistan, 2015'ten 2023'e kadar Birlik pazarına ihracatını 14 kat arttırarak 3.6 milyar dolara yükseltmiştir. Diğer AEB üyesi ülkelerden Ermenistan'a yapılan sınır ötesi havalelerin hacmi 2015-2023 yılları arasında 3.8 kat artarak 4 milyar dolara yaklaşmıştır. Doğal olarak tüm bunlar ülkede daha fazla vergi toplanmasını, istihdam yaratılmasını ve nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesini mümkün kılmaktadır. Birlik çerçevesinde işgücü faaliyeti için tüm koşullar oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.
Erivan'ın Avrupa Birliği ve NATO ile daha yakın işbirliği yönünde izlediği yolun yalnızca bir yanılsama olduğunu söyleyen Agasandyan, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı:
Ortaklarımızın kendilerine yatırım, teknoloji ve parlak bir gelecek vaat eden Batılılara kandıkları açıktır. Bu yaklaşım onlar tarafından eski Sovyet coğrafyasında defalarca kullanıldı. Ve bunun sonucunda neler olduğunu hepimiz biliyor ve görüyoruz. Bölge dışı güçlerin, sınırları içinde doğrudan var olmadıkları bölgelerin sorunlarını objektif bir şekilde çözemeyecekleri ve asıl amaçlarının Rusya ile işbirliğinin önünü kesmek olduğu anlaşılmalıdır. Avrasya Ekonomik Birliği bir olgu, bir gerçeklik, geçerli avantajlar ve kazanımlardır. Pragmatizm ve sağduyunun, uzun vadede belirsizlik lehine bundan vazgeçmemize izin vermeyeceğine inanıyoruz. Sonuçta, Ermenistan'ın AEB ülkeleri ve bölge dışı oyuncularla olan ticaret hacminin objektif göstergelerini karşılaştırdığınızda, her şey daha kolay netleşecektir.

Karabağ sonrası Ermenistan’ın KGAÖ sürüncemesi

Uzun zamandır KGAÖ’den uzaklaştığını diğer üyelere de hissettiren Ermenistan, yakın zamanda KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin 23 Kasım 2023 tarihli ‘2024 Bütçesi’ kararına ve bu kararda öngörülen faaliyet finansmanına katılmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.
Geçtiğimiz aylarda, Erivan’ın şartları henüz belirlenmemiş olsa da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceğini duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır” diye konuşmuştu.
Parlamentoda konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın karşı karşıya kaldığı tehditlerden sorumlu olanların 'sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte ülkesine karşı bir savaş planlayan bloğu oluşturanlar' olduğunu belirtirken, milletvekillerinin Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesi gerektiği ile ilgili tepkisinin ardından verdiği yanıtında, "Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz, ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir, geri dönebileğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.
Batı ile stratejik ilişkilerini geliştirme kararı aldığın ıduyuran Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın temmuz ayında 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer alması ve ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesi de Moskova-Erivan ilişkilerinde yeni gerilime yol açarken, Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almasını Sputnik’e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, "Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olmaya devam ettiğini ve askeri ve savunma alanlarında Rusya ile çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanırken, Erivan'ın güvenlik endişelerini tartışmak için yapıcı bir yaklaşım yerine, maalesef farklı bir yol seçtiğinin altını çizdi.
Rus diplomat, Ermenistan’ın özellikle NATO standartlarını uygulama, silah satın alma veya ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütme açısından NATO veya ittifakın münferit üyeleriyle etkileşimini artırmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Erivan’ın tutumuyla ilgili, “Bugünlerde Washington'da gerçekleşen bu askeri-siyasi bloğun zirvesine katılmaktan bahsetmiyorum bile. Tüm bu adımlar üzüntüden başka bir şeye neden olamaz" dedi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
DÜNYA
Lavrov’dan Ermenistan’a sitem: 'Anlamakta zorlanıyoruz'
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