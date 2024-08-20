https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rus-disisleri-italyanin-ukraynaya-nasil-yardim-ettigini-acikladi-1087038676.html
Rus Dışişleri, İtalya'nın Ukrayna'ya nasıl yardım ettiğini açıkladı
Rus Dışişleri, İtalya'nın Ukrayna'ya nasıl yardım ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
İtalyan devlet medyası RAI’ye bağlı muhabirlerin Rus bölgesi Kursk’a izinsiz girmesiyle iki ülke arasında giderek derinleşen diplomatik kriz, Roma hükümetinin... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T10:05+0300
2024-08-20T10:05+0300
2024-08-20T10:17+0300
ukrayna krizi
italya
ukrayna
askeri yardım
roma
kiev
moskova
rus büyükelçiliği
rusya dışişleri bakanlığı
kursk
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Roma'daki Rus diplomatik misyonu, Ukrayna ordusunun çatışmaların yaşandığı bölge ve ötesinde aktif olarak İtalyan silahları kullandığını doğrularken, diplomatlar, “İtalyan silahlarının Ukrayna tarafından Kırım, Herson ve Zaporojye bölgeleriyle birlikte Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri topraklarında saldırılar ve sabotajlar için kullanıldığı yüksek bir kesinlik derecesi ile ifade edilebilir” ifadelerini kullandı.Roma’daki Rus Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İtalyan yetkililerin defalarca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne İtalyan silahlarını sadece, Roma'nın bugün sadece 1991 sınırları içinde tanıdığı Ukrayna topraklarında kullanma izni verildiğini belirttiklerini hatırlatılırken, öte yandan Kırım saldırılarında olduğu gibi bu silahların birçok farklı bölgede kullanıldığına dair kanıtların varlığına dikkat çekti.Büyükelçilik aynı zamanda İtalyanların önemli bir kısmının Kiev'in askeri yardım politikasını desteklemediğini de kaydederken, nitekim Temmuz ayında yapılan bir ankete göre İtalyanların yüzde 53'ünden fazlasının Kiev'e yapılan askeri yardımların arttırılmasının ‘kötü bir fikir’ olduğunu düşündüğünü aktardı.Kurks saldırılarında İtalyan izi9 Ağustos'ta konuşan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Roma tarafından Kiev'e verilen silahların Ukrayna ordusu tarafından Kursk Bölgesi'ndeki saldırılarda kullanılmadığını söylerken, ancak 14 Ağustos'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesinde İtalyan yapımı bir Shield zırhlı piyade aracının imha edilişini gösteren bir video yayınlamıştı.İtalyan medyası, Roma hükümetinin bu tür zırhlı araçları Kiev'e resmi olarak göndermediğini, 2022 yazında eski Ukrayna devlet başkanı Petro Poroşenko’nun kişisel fonlarıyla ordu için 11 adet satın alındığını yazmakta gecikmedi.Roma'daki Rus Büyükelçiliği ise teslimatların isimlendirilmesinin İtalyan makamları tarafından ulusal güvenlik nedeniyle gizlendiğini anımsatırken, dolayısıyla imha edilen zırhlı piyade aracı Shield'in eski Ukrayna devlet başkanı tarafından Ukrayna ordusuna bağışlanan araçlar arasında olmadığının göz ardı edilemeyeceğini ekledi.Geçtiğimiz günlerde İtalyan devlet medyası RAI’ye bağlı muhabirlerin Rus bölgesi Kursk’ta çekim yapması iki ülke arasında diplomatik krize neden olurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Kursk bölgesine Ukrayna’dan girerek haber yapan gazetecilerin yasa dışı olarak sınırı geçtiğini ve bu gazetecilere karşı gereken işlemin yapılacağını bildirmişti.Son dönemlerde bazı Batılı gazetecilerin Ukrayna’dan Rusya’nın Kursk bölgesine girerek haber yayımlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, Rus yetkililerin, halihazırdaki prosedürleri atlayarak Rusya Federasyonu'nun egemen topraklarına giren yabancı muhabirlerin eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirme yaptığını belirterek, devlet sınırını yasa dışı geçmeleri nedeniyle bu tür medya temsilcilerine yönelik ceza davaları açıldığını hatırlattı.Bu gazetecilerin ayrıca ‘Ukraynalı Nazi propagandası’ yaparak gazetecilik mesleğine ihanet ettiği yorumunu yapan Zaharova, “işgal altındaki Rus topraklarına 'çıkarma' yapan medyanın” görevinin Kiev’i korumak, Kiev’in bölgedeki sivil halka karşı işlediği suçları gizlemek ve kamuoyunu manipüle etmek olduğunu ifade etti.Bu gazetecilerin Batı’nın Kiev'e desteğini sürdürmesi için gerekli arka planı oluşturduğunu söyleyen Zaharova, şöyle devam etti:Rusya ve İtalya arasında diplomatik krize neden olan bu gelişmelerden sonra İtalyan devlet kanalı RAI, Kursk’ta bulundukları ortaya çıkan tüm muhabirlerini ülkeye geri çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rusyadan-turkiyeye-batinin-ukrayna-politikasina-katilmama-cagrisi-1087036696.html
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italya, ukrayna, askeri yardım, roma, kiev, moskova, rus büyükelçiliği, rusya dışişleri bakanlığı, kursk
Rus Dışişleri, İtalya'nın Ukrayna'ya nasıl yardım ettiğini açıkladı
10:05 20.08.2024 (güncellendi: 10:17 20.08.2024)
İtalyan devlet medyası RAI’ye bağlı muhabirlerin Rus bölgesi Kursk’a izinsiz girmesiyle iki ülke arasında giderek derinleşen diplomatik kriz, Roma hükümetinin Ukrayna’ya sağladığı askeri desteğin boyutlarını bir kez daha gündeme getirdi.
Roma'daki Rus diplomatik misyonu, Ukrayna ordusunun çatışmaların yaşandığı bölge ve ötesinde aktif olarak İtalyan silahları kullandığını doğrularken, diplomatlar, “İtalyan silahlarının Ukrayna tarafından Kırım, Herson ve Zaporojye bölgeleriyle birlikte Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri topraklarında saldırılar ve sabotajlar için kullanıldığı yüksek bir kesinlik derecesi ile ifade edilebilir” ifadelerini kullandı.
Roma’daki Rus Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İtalyan yetkililerin defalarca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne İtalyan silahlarını sadece, Roma'nın bugün sadece 1991 sınırları içinde tanıdığı Ukrayna topraklarında kullanma izni verildiğini belirttiklerini hatırlatılırken, öte yandan Kırım saldırılarında olduğu gibi bu silahların birçok farklı bölgede kullanıldığına dair kanıtların varlığına dikkat çekti.
Büyükelçilik aynı zamanda İtalyanların önemli bir kısmının Kiev'in askeri yardım politikasını desteklemediğini de kaydederken, nitekim Temmuz ayında yapılan bir ankete göre İtalyanların yüzde 53'ünden fazlasının Kiev'e yapılan askeri yardımların arttırılmasının ‘kötü bir fikir’ olduğunu düşündüğünü aktardı.
Kurks saldırılarında İtalyan izi
9 Ağustos'ta konuşan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Roma tarafından Kiev'e verilen silahların Ukrayna ordusu tarafından Kursk Bölgesi'ndeki saldırılarda kullanılmadığını söylerken, ancak 14 Ağustos'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesinde İtalyan yapımı bir Shield zırhlı piyade aracının imha edilişini gösteren bir video yayınlamıştı.
İtalyan medyası, Roma hükümetinin bu tür zırhlı araçları Kiev'e resmi olarak göndermediğini, 2022 yazında eski Ukrayna devlet başkanı Petro Poroşenko’nun kişisel fonlarıyla ordu için 11 adet satın alındığını yazmakta gecikmedi.
Roma'daki Rus Büyükelçiliği ise teslimatların isimlendirilmesinin İtalyan makamları tarafından ulusal güvenlik nedeniyle gizlendiğini anımsatırken, dolayısıyla imha edilen zırhlı piyade aracı Shield'in eski Ukrayna devlet başkanı tarafından Ukrayna ordusuna bağışlanan araçlar arasında olmadığının göz ardı edilemeyeceğini ekledi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan devlet medyası RAI’ye bağlı muhabirlerin Rus bölgesi Kursk’ta çekim yapması iki ülke arasında diplomatik krize neden olurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Kursk bölgesine Ukrayna’dan girerek haber yapan gazetecilerin yasa dışı olarak sınırı geçtiğini ve bu gazetecilere karşı gereken işlemin yapılacağını bildirmişti.
Son dönemlerde bazı Batılı gazetecilerin Ukrayna’dan Rusya’nın Kursk bölgesine girerek haber yayımlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, Rus yetkililerin, halihazırdaki prosedürleri atlayarak Rusya Federasyonu'nun egemen topraklarına giren yabancı muhabirlerin eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirme yaptığını belirterek, devlet sınırını yasa dışı geçmeleri nedeniyle bu tür medya temsilcilerine yönelik ceza davaları açıldığını hatırlattı.
Bu gazetecilerin ayrıca ‘Ukraynalı Nazi propagandası’ yaparak gazetecilik mesleğine ihanet ettiği yorumunu yapan Zaharova, “işgal altındaki Rus topraklarına 'çıkarma' yapan medyanın” görevinin Kiev’i korumak, Kiev’in bölgedeki sivil halka karşı işlediği suçları gizlemek ve kamuoyunu manipüle etmek olduğunu ifade etti.
Bu gazetecilerin Batı’nın Kiev'e desteğini sürdürmesi için gerekli arka planı oluşturduğunu söyleyen Zaharova, şöyle devam etti:
Bu tür gazetecilerin Nazi sembollerini sergilerken yakalandıklarında ki bu kendi ülkelerinde bile cezai bir suçtur, suç unsuru taşıyan materyalleri silmek için acele etmeleri oldukça manidardır. Örneğin, İtalyan devlet medyası RAI’nin Ilario Piagnerelli isimli muhabiri, sosyal ağlarında SS birliğinin sembolü ile ‘Leibstandarte Adolf Hitler’ yazan şapkalı bir neonazi militanıyla yapılan röportajı kaldırdı. Aynı zamanda gazeteci, yaptıklarından dolayı özür dilemeyi bile düşünmedi, sanki hiçbir şey olmamış gibi yayınları sildi.
Rusya ve İtalya arasında diplomatik krize neden olan bu gelişmelerden sonra İtalyan devlet kanalı RAI, Kursk’ta bulundukları ortaya çıkan tüm muhabirlerini ülkeye geri çağırmıştı.