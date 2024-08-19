https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/abdde-harrisin-adayliginin-resmiyet-kazanacagi-demokrat-parti-kongresi-basladi-1087024609.html
ABD'de Harris’in adaylığının resmiyet kazanacağı Demokrat Parti Kongresi başladı
ABD'de Harris’in adaylığının resmiyet kazanacağı Demokrat Parti Kongresi başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de Kamala Harris'in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, 15 Ağustos’ta ilk kez Harris ile seçim mitingine katılarak birlik... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T20:59+0300
2024-08-19T20:59+0300
2024-08-19T20:59+0300
politika
abd başkanlık seçimleri
joe biden
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abd demokrat parti
chicago
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Harris’i destekleyen ve Demokratlara birlik mesajı veren ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongrede konuşma yapacağını açıklayan Demokrat Parti Ulusal Kongre Komitesi Başkanı Minyon Moore, “Başkan muhtemelen bu akşamki konuşmasının bir parçası olarak konuyu önemli bir şekilde ele alacak” derken, Ukrayna konusunun Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından Perşembe günü yapılması planlanan konuşmasının bir parçası olarak gündeme getirileceğini de sözlerine ekledi.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 gün sürecek Demokrat Parti Kongresi Chicago'da bugün başladı.Başkan Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yapacağı kongrede, Demokrat delegeler oylarını Harris'in adaylığı için kullanacak.Daha önceki çevrim içi oylamada adaylığı resmileşen Harris, kongrenin sonunda Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen kabul ederek rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'la yarışa devam edecek.Biden'ın akşam saatlerinde kongreye hitap etmesi ve tüm Demokratlara "Harris'in etrafında kenetlenmesi" mesajını vermesi bekleniyor.Chicago'da Filistin destekçisi gösterilerÖte yandan kongrenin düzenlendiği United Center adlı merkeze yakın bir bölgede 270'den fazla Filistin destekçisi ve farklı toplumsal talepleri dile getiren sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "March on the DNC" adlı koalisyon, dün başladıkları gösterilerine bugün de devam etti.Binlerce göstericinin günün ilerleyen saatlerinde bir yürüyüş yapması, ‘Gazze'deki soykırıma son verilmesi’ ile ‘ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesi’ konusundaki mesajlarını yüksek sesle dile getirmesi bekleniyor.22 Ağustus'ta Perşembe günü Harris'in başkan adaylığını kabul konuşmasıyla sona erecek olan Demokrat Parti Kongresi, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ve Harris'in aday olmasının ardından Demokratlar için önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor.Demokratların kongresi aynı zamanda Biden yönetiminin bugüne kadarki Gazze politikasına ve Harris'in İsrail politikasına ilişkin önemli bir sınav olarak da görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/donald-trumptan-rakibi-kamala-harrise-videolu-elestiri-zayif-basarisiz-tehlikeli-liberal-1086965601.html
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abd başkanlık seçimleri, joe biden, kamala harris, donald trump, abd demokrat parti, chicago
abd başkanlık seçimleri, joe biden, kamala harris, donald trump, abd demokrat parti, chicago
ABD'de Harris’in adaylığının resmiyet kazanacağı Demokrat Parti Kongresi başladı
ABD'de Kamala Harris'in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, 15 Ağustos’ta ilk kez Harris ile seçim mitingine katılarak birlik mesajı veren Joe Biden’ın katılımıyla başlarken, konuşma yapması beklenen Biden’ın Ukrayna'daki çatışmaları ve ABD'nin Rusya'ya karşı mücadelesini gündeme getireceği bildirildi.
Harris’i destekleyen ve Demokratlara birlik mesajı veren ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongrede konuşma yapacağını açıklayan Demokrat Parti Ulusal Kongre Komitesi Başkanı Minyon Moore, “Başkan muhtemelen bu akşamki konuşmasının bir parçası olarak konuyu önemli bir şekilde ele alacak” derken, Ukrayna konusunun Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından Perşembe günü yapılması planlanan konuşmasının bir parçası olarak gündeme getirileceğini de sözlerine ekledi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 gün sürecek Demokrat Parti Kongresi Chicago'da bugün başladı.
Başkan Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yapacağı kongrede, Demokrat delegeler oylarını Harris'in adaylığı için kullanacak.
Daha önceki çevrim içi oylamada adaylığı resmileşen Harris, kongrenin sonunda Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen kabul ederek rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'la yarışa devam edecek.
Biden'ın akşam saatlerinde kongreye hitap etmesi ve tüm Demokratlara "Harris'in etrafında kenetlenmesi" mesajını vermesi bekleniyor.
Chicago'da Filistin destekçisi gösteriler
Öte yandan kongrenin düzenlendiği United Center adlı merkeze yakın bir bölgede 270'den fazla Filistin destekçisi ve farklı toplumsal talepleri dile getiren sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "March on the DNC" adlı koalisyon, dün başladıkları gösterilerine bugün de devam etti.
Binlerce göstericinin günün ilerleyen saatlerinde bir yürüyüş yapması, ‘Gazze'deki soykırıma son verilmesi’ ile ‘ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesi’ konusundaki mesajlarını yüksek sesle dile getirmesi bekleniyor.
22 Ağustus'ta Perşembe günü Harris'in başkan adaylığını kabul konuşmasıyla sona erecek olan Demokrat Parti Kongresi, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ve Harris'in aday olmasının ardından Demokratlar için önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor.
Demokratların kongresi aynı zamanda Biden yönetiminin bugüne kadarki Gazze politikasına ve Harris'in İsrail politikasına ilişkin önemli bir sınav olarak da görülüyor.