https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-imzaladi-rusya-bati-degerlerini-kabul-etmeyenlere-kapilarini-aciyor-1087017258.html
Putin imzaladı: Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açıyor
Putin imzaladı: Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açıyor
Sputnik Türkiye
Aile ve çocuk gibi geleneksel değerlerin toplumlar için önemini birçok farklı platformda dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerde... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T18:00+0300
2024-08-19T18:00+0300
2024-08-19T19:33+0300
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Kremlin’de paylaşılan kararnameyle birlikte, ülkelerinin politikalarını reddettikleri için Rusya’ya gelen tüm yabancıların Rusça yeterliliklerini kanıtlamadan geçici ikamet alabileceklerine dair yasal düzenlemelerin kolaylaştırılmasını öngören yasa yürürlüğe girerken, Rusya’nın, ülkelerinde geleneksel değerlerle çelişen yıkıcı neoliberal tutumları kabul etmeyenlere yardım sağlayacağı vurgulandı.Belgede, Batı’da kabul ettirilmeye çalışılan değerlere karşı çıkan bu tür yabancılara ‘Göç yasasında hükümet tarafından onaylanan kota dikkate alınmadan ve Rus dilinde yeterlilik, Rus tarihi ve mevzuatın temelleri hakkında bilgi sahibi olduklarını teyit eden bir belge sunmadan’ Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet başvurusunda bulunma fırsatı verilirken, kararnamenin gerekçesiyle ilgili kısmında yer alan açıklamada, “Ülkelerinin geleneksel manevi ve ahlaki değerleriyle çelişen yıkıcı neoliberal ideolojik tutumları dayatan politikasının reddedilmesi” ifadelerine yer verildi.Bahsi geçen değerler listesinin bu alandaki Rusya devlet politkasının temelleri tarafından halihazırda belirlenmiş olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlarına geleneksel değerlerle çelişkili sağlıksız tutumlar dayatan devletlerin listesinin ise Rus hükümeti tarafından derleneceği belirtildi.Putin tarafından imzalanan belgeye göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Eylül ayından itibaren Rusya’ya yerleşmek isteyen yabancıların sunacağı ahlaki itirazlar için üç aylık vize vermeye başlaması talimatı da verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240123/putin-genis-aileleri-ulkenin-belkemigi-olarak-nitelendirdi-1079957179.html
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putin, rusya yabancı, rusya ikamet, rusya göç yasası, rusya'ya nasıl gidilir?, rusya'da yabancı, lgbt rusya, rusya lgbt, rusya aile
Putin imzaladı: Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açıyor
18:00 19.08.2024 (güncellendi: 19:33 19.08.2024)
Aile ve çocuk gibi geleneksel değerlerin toplumlar için önemini birçok farklı platformda dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerde geleneksel değerlerle çelişen yıkıcı neoliberal tutumları kabul etmeyenlere Rusya’nın kapılarını açacak kararnameyi imzaladı.
Kremlin’de paylaşılan kararnameyle birlikte, ülkelerinin politikalarını reddettikleri için Rusya’ya gelen tüm yabancıların Rusça yeterliliklerini kanıtlamadan geçici ikamet alabileceklerine dair yasal düzenlemelerin kolaylaştırılmasını öngören yasa yürürlüğe girerken, Rusya’nın, ülkelerinde geleneksel değerlerle çelişen yıkıcı neoliberal tutumları kabul etmeyenlere yardım sağlayacağı vurgulandı.
Belgede, Batı’da kabul ettirilmeye çalışılan değerlere karşı çıkan bu tür yabancılara ‘Göç yasasında hükümet tarafından onaylanan kota dikkate alınmadan ve Rus dilinde yeterlilik, Rus tarihi ve mevzuatın temelleri hakkında bilgi sahibi olduklarını teyit eden bir belge sunmadan’ Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet başvurusunda bulunma fırsatı verilirken, kararnamenin gerekçesiyle ilgili kısmında yer alan açıklamada, “Ülkelerinin geleneksel manevi ve ahlaki değerleriyle çelişen yıkıcı neoliberal ideolojik tutumları dayatan politikasının reddedilmesi” ifadelerine yer verildi.
Bahsi geçen değerler listesinin bu alandaki Rusya devlet politkasının temelleri tarafından halihazırda belirlenmiş olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlarına geleneksel değerlerle çelişkili sağlıksız tutumlar dayatan devletlerin listesinin ise Rus hükümeti tarafından derleneceği belirtildi.
Putin tarafından imzalanan belgeye göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Eylül ayından itibaren Rusya’ya yerleşmek isteyen yabancıların sunacağı ahlaki itirazlar için üç aylık vize vermeye başlaması talimatı da verildi.