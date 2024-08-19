https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ozgur-ozel-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1087003550.html
Özgür Özel, Ali Koç ile bir araya geldi
Özgür Özel, Ali Koç ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Göztepe ile Fenerbahçe maçında yere itilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T13:44+0300
2024-08-19T13:44+0300
2024-08-19T13:44+0300
dünya
ali koç
özgür özel
fenerbahçe
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.Ne olmuştu?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında müsabakanın devre arasında Fatih Özkan isimli görevli tarafından arkadan itilerek fiili saldırıya maruz kalmıştı. Gözaltına alınan Fatih Özkan'ın daha önce Göztepe-Altay maçında da çıkan olaylardan sonra, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı. Özkan'a daha sonra ev hapsi cezası verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-ali-kocun-sahaya-inmesi-yanlisti-1086992650.html
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ali koç, özgür özel, fenerbahçe, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ali koç, özgür özel, fenerbahçe, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Özgür Özel, Ali Koç ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Göztepe ile Fenerbahçe maçında yere itilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında müsabakanın devre arasında Fatih Özkan isimli görevli tarafından arkadan itilerek fiili saldırıya maruz kalmıştı. Gözaltına alınan Fatih Özkan'ın daha önce Göztepe-Altay maçında da çıkan olaylardan sonra, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı. Özkan'a daha sonra ev hapsi cezası verildi.