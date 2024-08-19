https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ozgur-ozel-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1087003550.html

Özgür Özel, Ali Koç ile bir araya geldi

Özgür Özel, Ali Koç ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Göztepe ile Fenerbahçe maçında yere itilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T13:44+0300

2024-08-19T13:44+0300

2024-08-19T13:44+0300

dünya

ali koç

özgür özel

fenerbahçe

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.Ne olmuştu?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında müsabakanın devre arasında Fatih Özkan isimli görevli tarafından arkadan itilerek fiili saldırıya maruz kalmıştı. Gözaltına alınan Fatih Özkan'ın daha önce Göztepe-Altay maçında da çıkan olaylardan sonra, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı. Özkan'a daha sonra ev hapsi cezası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-ali-kocun-sahaya-inmesi-yanlisti-1086992650.html

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Sputnik Türkiye

ali koç, özgür özel, fenerbahçe, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)