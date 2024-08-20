https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/oyuncu-deniz-ugur-nilufer-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-cocuk-subeye-kayip-ihbari-iddiasi-1087074085.html
Oyuncu Deniz Uğur, Nilüfer hakkında suç duyurusunda bulundu: Çocuk şubeye kayıp ihbarı iddiası
Oyuncu Deniz Uğur, Nilüfer hakkında suç duyurusunda bulundu: Çocuk şubeye kayıp ihbarı iddiası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T22:31+0300
2024-08-20T22:31+0300
2024-08-20T22:31+0300
türkiye
deniz uğur
nilüfer
suç duyurusu
ayşe naz yumlu
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Reha Muhtar, 18 Ağustos Pazar akşamı Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.Oyuncu Deniz Uğur'un iddiasına göre Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babasında olan Poyraz şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu. Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında bugün suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/reha-muhtar-gece-yarisi-apar-topar-entube-edildi-durumu-kritik-1087036980.html
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Oyuncu Deniz Uğur, Nilüfer hakkında suç duyurusunda bulundu: Çocuk şubeye kayıp ihbarı iddiası
Gazeteci Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.
Reha Muhtar, 18 Ağustos Pazar akşamı Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.
Oyuncu Deniz Uğur'un iddiasına göre Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babasında olan Poyraz şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu.
Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında bugün suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.