https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/oyuncu-deniz-ugur-nilufer-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-cocuk-subeye-kayip-ihbari-iddiasi-1087074085.html

Oyuncu Deniz Uğur, Nilüfer hakkında suç duyurusunda bulundu: Çocuk şubeye kayıp ihbarı iddiası

Oyuncu Deniz Uğur, Nilüfer hakkında suç duyurusunda bulundu: Çocuk şubeye kayıp ihbarı iddiası

Sputnik Türkiye

Gazeteci Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T22:31+0300

2024-08-20T22:31+0300

2024-08-20T22:31+0300

türkiye

deniz uğur

nilüfer

suç duyurusu

ayşe naz yumlu

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Reha Muhtar, 18 Ağustos Pazar akşamı Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.Oyuncu Deniz Uğur'un iddiasına göre Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babasında olan Poyraz şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu. Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında bugün suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/reha-muhtar-gece-yarisi-apar-topar-entube-edildi-durumu-kritik-1087036980.html

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