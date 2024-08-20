https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/otizmin-erken-teshisinde-yapay-zeka-destegi-1087044303.html

Otizmin erken teşhisinde 'yapay zeka' desteği

Otizmin erken teşhisinde 'yapay zeka' desteği

Sputnik Türkiye

İki yaş altı çocuklarda yapay zeka türü olan makine öğreniminin, Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) tespitini yüzde 78,5 oranında doğru yaptığı belirlendi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T11:39+0300

2024-08-20T11:39+0300

2024-08-20T11:39+0300

yaşam

otizm

erken teşhis

eğitim

araştırma

otizmli

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JAMA Network Open Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, çocuklara erken yaşta otizm tespitinde yapay zekadan ne derecede yararlanılabileceği incelendi.Toplam 30 bin 630 çocuğun verisi kullanıldıAraştırmada, otizm teşhisi olan ve olmayan toplamda 30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda gözlemlenebilecek 28 özelliğe odaklanıldı.Söz konusu veriler kullanılarak otistik ve otistik olmayan çocuklar arasında bu özelliklerin kombinasyonlarında farklı örüntüler arayan makine öğrenimi modelleri oluşturuldu.Model, aynı özelliklere ilişkin verilerin mevcut olduğu 11 bin 936 katılımcıdan oluşan başka bir veri kümesi üzerinde test edildi.Erken yardım almalarına sağlayabilecek bir çalışmaAraştırmanın sonuçları, makine öğreniminin çocuklarda otizme sahip olma ya da olmama tespitini iki yaş altı çocuklarda yüzde 78,5 oranında doğru yaptığını gösterdi.Araştırmacılardan Kristiina Tammimies, mevcut bilgiler kullanılarak yapay zeka modeli yardımıyla "otizm olasılığı yüksek olan bireyleri daha erken tespit etmek ve böylece daha erken yardım almalarını sağlamanın mümkün olabileceğine" işaret etti. Öte yandan Tammimies, "Algoritmanın otizm teşhisi koyamayacağını vurgulamak istiyorum, çünkü teşhis hala standart klinik yöntemlerle yapılmalıdır." uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html

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otizm, erken teşhis, eğitim, araştırma, otizmli