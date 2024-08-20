Otizmin erken teşhisinde 'yapay zeka' desteği

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Zeynep Mansur
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 2024 yılında 425 işçi hayatını kaybetti
13:31
34 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
14:10
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
14:23
2 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
14:35
2 dk
SESLİ HABER
‘E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı oluyor’ iddiası
14:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
AB’de şirket iflasları ve ABD'de işten çıkarmalar yükselişte
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail meselesinde Yunanistan ne yapıyor? Gözümüz orada olmalı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Conkbayırı ve çevresinde ağaçlar yandı, 110 yıllık top mermisi ortaya çıktı
17:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail’e uçak gemisi ve nükleer denizaltı desteği: İşte teknik özellikleri
17:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
18:13
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
18:39
4 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
'Sadaka kutusunu tamir ediyorum' dedi, 6 dakikada soydu
19:40
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Obruk oluşumu nasıl fark edilir?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
22:34
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
23:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
07:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
3 dk
YERİ VE ZAMANI
Mesai saatleri değişiyor mu?
09:03
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dilan Polat tahliye edildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/otizmin-erken-teshisinde-yapay-zeka-destegi-1087044303.html
Otizmin erken teşhisinde 'yapay zeka' desteği
Otizmin erken teşhisinde 'yapay zeka' desteği
Sputnik Türkiye
İki yaş altı çocuklarda yapay zeka türü olan makine öğreniminin, Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) tespitini yüzde 78,5 oranında doğru yaptığı belirlendi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T11:39+0300
2024-08-20T11:39+0300
yaşam
otizm
erken teşhis
eğitim
araştırma
otizmli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083397759_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_c977cf66c7582c02e233a99ae1f56b07.jpg
JAMA Network Open Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, çocuklara erken yaşta otizm tespitinde yapay zekadan ne derecede yararlanılabileceği incelendi.Toplam 30 bin 630 çocuğun verisi kullanıldıAraştırmada, otizm teşhisi olan ve olmayan toplamda 30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda gözlemlenebilecek 28 özelliğe odaklanıldı.Söz konusu veriler kullanılarak otistik ve otistik olmayan çocuklar arasında bu özelliklerin kombinasyonlarında farklı örüntüler arayan makine öğrenimi modelleri oluşturuldu.Model, aynı özelliklere ilişkin verilerin mevcut olduğu 11 bin 936 katılımcıdan oluşan başka bir veri kümesi üzerinde test edildi.Erken yardım almalarına sağlayabilecek bir çalışmaAraştırmanın sonuçları, makine öğreniminin çocuklarda otizme sahip olma ya da olmama tespitini iki yaş altı çocuklarda yüzde 78,5 oranında doğru yaptığını gösterdi.Araştırmacılardan Kristiina Tammimies, mevcut bilgiler kullanılarak yapay zeka modeli yardımıyla "otizm olasılığı yüksek olan bireyleri daha erken tespit etmek ve böylece daha erken yardım almalarını sağlamanın mümkün olabileceğine" işaret etti. Öte yandan Tammimies, "Algoritmanın otizm teşhisi koyamayacağını vurgulamak istiyorum, çünkü teşhis hala standart klinik yöntemlerle yapılmalıdır." uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083397759_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_bf8debf733a6df59dd6b35eeb7025f12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
otizm, erken teşhis, eğitim, araştırma, otizmli
otizm, erken teşhis, eğitim, araştırma, otizmli

Otizmin erken teşhisinde 'yapay zeka' desteği

11:39 20.08.2024
© FotoğrafEski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© Fotoğraf
Abone ol
İki yaş altı çocuklarda yapay zeka türü olan makine öğreniminin, Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) tespitini yüzde 78,5 oranında doğru yaptığı belirlendi.
JAMA Network Open Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, çocuklara erken yaşta otizm tespitinde yapay zekadan ne derecede yararlanılabileceği incelendi.

Toplam 30 bin 630 çocuğun verisi kullanıldı

Araştırmada, otizm teşhisi olan ve olmayan toplamda 30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda gözlemlenebilecek 28 özelliğe odaklanıldı.
Söz konusu veriler kullanılarak otistik ve otistik olmayan çocuklar arasında bu özelliklerin kombinasyonlarında farklı örüntüler arayan makine öğrenimi modelleri oluşturuldu.
Model, aynı özelliklere ilişkin verilerin mevcut olduğu 11 bin 936 katılımcıdan oluşan başka bir veri kümesi üzerinde test edildi.

Erken yardım almalarına sağlayabilecek bir çalışma

Araştırmanın sonuçları, makine öğreniminin çocuklarda otizme sahip olma ya da olmama tespitini iki yaş altı çocuklarda yüzde 78,5 oranında doğru yaptığını gösterdi.
Araştırmacılardan Kristiina Tammimies, mevcut bilgiler kullanılarak yapay zeka modeli yardımıyla "otizm olasılığı yüksek olan bireyleri daha erken tespit etmek ve böylece daha erken yardım almalarını sağlamanın mümkün olabileceğine" işaret etti. Öte yandan Tammimies, "Algoritmanın otizm teşhisi koyamayacağını vurgulamak istiyorum, çünkü teşhis hala standart klinik yöntemlerle yapılmalıdır." uyarısında bulundu.
Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreni gösterisine alınmadı: Sahnenin kenarında kutlama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
TÜRKİYE
Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına MEB'den soruşturma
7 Haziran , 10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала