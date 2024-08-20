https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/nijeryadan-maymun-cicegi-icin-maksimum-tehdit-ilani-en-ust-seviyede-1087030407.html

Nijerya'dan maymun çiçeği için 'maksimum tehdit' ilanı: En üst seviyede

Nijerya'dan maymun çiçeği için 'maksimum tehdit' ilanı: En üst seviyede

Sputnik Türkiye

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 36 eyaletin 33'ünde 39 mpox vakası kaydedildi. Hastalığın ülkede yayılma tehlikesinin en üst seviyede olduğu... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T02:51+0300

2024-08-20T02:51+0300

2024-08-20T02:51+0300

maymun çiçeği virüsü

dünya

mpox

afrika

nijerya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987e7040e64f77e0663bb1e57f28e984.jpg

Nijeryalı yetkililer mpox ( maymun çiçeği virüsünün yeni adı) hastalığının ülkede yayılma tehlikesinin en üst düzeyde olduğunu duyurdu.Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Jide Idris, ülkede 36 eyaletin 33'ünde teyit edilmiş 39 mpox vakası kaydedildiğini söyledi ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.Yetkililer, virüsün yayılmasını durdurmak için epidemiyolojik durumun yoğunlaştırılmış gözetimine ve enfekte olanlarla temas halinde olanların belirlenmesine devam ediyor. Yeni vakaların zamanında ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi için önlemler alınırken aşılama planları hazırlanıyor. Mevcut mpox salgını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başladı ve Afrika'da 17 ülkeye yayıldı. Toplam 38 bin enfeksiyon vakası rapor edildi ve bin 400 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Beş Afrika ülkesi; Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Ruanda ve Uganda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mpox salgınını kontrol altına almak için özel önlemler alınması önerilen ülkeler listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gittikce-yayiliyor-maymun-cicegi-virusu-filipinlerde-hic-yurt-disina-cikmamis-bir-kiside-daha-1086998972.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maymun çiçeği virüsü, mpox, afrika, nijerya