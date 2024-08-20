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Nijerya'dan maymun çiçeği için 'maksimum tehdit' ilanı: En üst seviyede
Nijerya'dan maymun çiçeği için 'maksimum tehdit' ilanı: En üst seviyede
Sputnik Türkiye
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 36 eyaletin 33'ünde 39 mpox vakası kaydedildi. Hastalığın ülkede yayılma tehlikesinin en üst seviyede olduğu... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T02:51+0300
2024-08-20T02:51+0300
maymun çiçeği virüsü
dünya
mpox
afrika
nijerya
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Nijeryalı yetkililer mpox ( maymun çiçeği virüsünün yeni adı) hastalığının ülkede yayılma tehlikesinin en üst düzeyde olduğunu duyurdu.Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Jide Idris, ülkede 36 eyaletin 33'ünde teyit edilmiş 39 mpox vakası kaydedildiğini söyledi ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.Yetkililer, virüsün yayılmasını durdurmak için epidemiyolojik durumun yoğunlaştırılmış gözetimine ve enfekte olanlarla temas halinde olanların belirlenmesine devam ediyor. Yeni vakaların zamanında ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi için önlemler alınırken aşılama planları hazırlanıyor. Mevcut mpox salgını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başladı ve Afrika'da 17 ülkeye yayıldı. Toplam 38 bin enfeksiyon vakası rapor edildi ve bin 400 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Beş Afrika ülkesi; Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Ruanda ve Uganda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mpox salgınını kontrol altına almak için özel önlemler alınması önerilen ülkeler listesinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gittikce-yayiliyor-maymun-cicegi-virusu-filipinlerde-hic-yurt-disina-cikmamis-bir-kiside-daha-1086998972.html
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maymun çiçeği virüsü, mpox, afrika, nijerya
maymun çiçeği virüsü, mpox, afrika, nijerya

Nijerya'dan maymun çiçeği için 'maksimum tehdit' ilanı: En üst seviyede

02:51 20.08.2024
© İHA / İHA-AW681728 maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA / İHA-AW681728
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 36 eyaletin 33'ünde 39 mpox vakası kaydedildi. Hastalığın ülkede yayılma tehlikesinin en üst seviyede olduğu açıklandı.
Nijeryalı yetkililer mpox ( maymun çiçeği virüsünün yeni adı) hastalığının ülkede yayılma tehlikesinin en üst düzeyde olduğunu duyurdu.
Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Jide Idris, ülkede 36 eyaletin 33'ünde teyit edilmiş 39 mpox vakası kaydedildiğini söyledi ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.
Yetkililer, virüsün yayılmasını durdurmak için epidemiyolojik durumun yoğunlaştırılmış gözetimine ve enfekte olanlarla temas halinde olanların belirlenmesine devam ediyor.
Yeni vakaların zamanında ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi için önlemler alınırken aşılama planları hazırlanıyor.
Mevcut mpox salgını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başladı ve Afrika'da 17 ülkeye yayıldı. Toplam 38 bin enfeksiyon vakası rapor edildi ve bin 400 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Beş Afrika ülkesi; Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Ruanda ve Uganda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mpox salgınını kontrol altına almak için özel önlemler alınması önerilen ülkeler listesinde yer alıyor.
Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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