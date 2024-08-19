https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gittikce-yayiliyor-maymun-cicegi-virusu-filipinlerde-hic-yurt-disina-cikmamis-bir-kiside-daha-1086998972.html

Gittikçe yayılıyor: Maymun çiçeği virüsü, Filipinler'de 'hiç yurt dışına çıkmamış' bir kişide daha görüldü

Gittikçe yayılıyor: Maymun çiçeği virüsü, Filipinler'de 'hiç yurt dışına çıkmamış' bir kişide daha görüldü

Sputnik Türkiye

Filipinler'de de yurt dışına çıkmamış bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Kişinin yurt dışına çıkmadan hastalığı kapması, ülkede hastalığın... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T12:14+0300

2024-08-19T12:14+0300

2024-08-19T12:14+0300

türkiye

maymun

filipinler

sağlık çalışanı

dünya sağlık örgütü (dsö)

sağlık bakanı

dsö

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/13/1056492672_0:0:670:378_1920x0_80_0_0_20a0ea4773fd8dd5b534977f1543597d.jpg

Filipinler’de, yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide maymun çiçeği (mpox) virüsü tespit edildi. Sağlık yetkilileri, bu vakayla ilgili hızlı tanı çalışmaları yürütürken, ülkede virüsün yeniden yayılabileceğine dair endişeler bulunuyor. Benzer şekilde, Endonezya’da da bu yıl ocak-ağustos döneminde 14 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi. DSÖ, maymun çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde hızla yayılma potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, bu virüsü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.Maymun virüsü nedir ve nasıl bulaşıyor?Maymun çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşabiliyor ve vücut döküntüleri, virüs bulaşmış eşyalar ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılabiliyor. Virüs genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte kabarcıklarla kendini gösteriyor. Hastalığın özel bir tedavisi bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlarla destek tedavisi uygulanıyor. DSÖ, geçtiğimiz yıl bu hastalığın ismini “mpox” olarak değiştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kagithanede-filistinli-is-adamina-susturucu-silahla-suikast-korumalara-ragmen-hayatini-kaybetti-1086992335.html

türkiye

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maymun, filipinler, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanı, dsö