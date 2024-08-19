https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gittikce-yayiliyor-maymun-cicegi-virusu-filipinlerde-hic-yurt-disina-cikmamis-bir-kiside-daha-1086998972.html
Gittikçe yayılıyor: Maymun çiçeği virüsü, Filipinler'de 'hiç yurt dışına çıkmamış' bir kişide daha görüldü
Gittikçe yayılıyor: Maymun çiçeği virüsü, Filipinler'de 'hiç yurt dışına çıkmamış' bir kişide daha görüldü
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Filipinler'de de yurt dışına çıkmamış bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Kişinin yurt dışına çıkmadan hastalığı kapması, ülkede hastalığın... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T12:14+0300
2024-08-19T12:14+0300
2024-08-19T12:14+0300
türkiye
maymun
filipinler
sağlık çalışanı
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Filipinler’de, yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide maymun çiçeği (mpox) virüsü tespit edildi. Sağlık yetkilileri, bu vakayla ilgili hızlı tanı çalışmaları yürütürken, ülkede virüsün yeniden yayılabileceğine dair endişeler bulunuyor. Benzer şekilde, Endonezya’da da bu yıl ocak-ağustos döneminde 14 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi. DSÖ, maymun çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde hızla yayılma potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, bu virüsü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.Maymun virüsü nedir ve nasıl bulaşıyor?Maymun çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşabiliyor ve vücut döküntüleri, virüs bulaşmış eşyalar ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılabiliyor. Virüs genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte kabarcıklarla kendini gösteriyor. Hastalığın özel bir tedavisi bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlarla destek tedavisi uygulanıyor. DSÖ, geçtiğimiz yıl bu hastalığın ismini “mpox” olarak değiştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kagithanede-filistinli-is-adamina-susturucu-silahla-suikast-korumalara-ragmen-hayatini-kaybetti-1086992335.html
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maymun, filipinler, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanı, dsö
maymun, filipinler, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanı, dsö
Gittikçe yayılıyor: Maymun çiçeği virüsü, Filipinler'de 'hiç yurt dışına çıkmamış' bir kişide daha görüldü
Filipinler'de de yurt dışına çıkmamış bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Kişinin yurt dışına çıkmadan hastalığı kapması, ülkede hastalığın yayılma hızı konusunda korkulara sebep oldu.
Filipinler’de, yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide maymun çiçeği (mpox) virüsü tespit edildi. Sağlık yetkilileri, bu vakayla ilgili hızlı tanı çalışmaları yürütürken, ülkede virüsün yeniden yayılabileceğine dair endişeler bulunuyor.
Benzer şekilde, Endonezya’da da bu yıl ocak-ağustos döneminde 14 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi. DSÖ, maymun çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde hızla yayılma potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, bu virüsü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.
Maymun virüsü nedir ve nasıl bulaşıyor?
Maymun çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşabiliyor ve vücut döküntüleri, virüs bulaşmış eşyalar ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılabiliyor.
Virüs genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte kabarcıklarla kendini gösteriyor. Hastalığın özel bir tedavisi bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlarla destek tedavisi uygulanıyor.
DSÖ, geçtiğimiz yıl bu hastalığın ismini “mpox” olarak değiştirdi.