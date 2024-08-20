https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/mide-agrisi-icin-gittigi-hastanede-karnindan-2-kilogram-taslasmis-sac-yumagi-cikarildi-1087060669.html

Mide ağrısı için gittiği hastanede karnından 2 kilogram 'taşlaşmış saç yumağı' çıkarıldı

Mide ağrısı için gittiği hastanede karnından 2 kilogram 'taşlaşmış saç yumağı' çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Hatay'da bir genç kızın, aşırı mide ağrısı sebebiyle gittiği hastanede yapılan endoskopi sonrası ameliyat olmasına karar verildi. Genç kızın midesinde 2... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:46+0300

2024-08-20T16:46+0300

2024-08-20T16:46+0300

yaşam

hastalık

mide

psikolojik rahatsızlık

türkiye

gündem

rapunzel

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç kız, karın ağrısıyla gittiği hastanede yapılan endoskopi sonrası midesinde bulunan kütlenin alınması için ameliyata alındı. Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yoluyla ya da ilaçla eriterek vücuttan atamayacağı için ameliyata alınan genç kızın midesinden 2 kilogram ağırlığında 50 santimetre uzunluğunda taşlaşmış saç kütlesi çıkarıldı.'Ameliyata başlarken midenin ön kısmındaki 1 santimetrelik yırtıktan mideyi ve 12 parmak bağırsağı tamamen dolduran mide şeklini almış saç yumağı çıkarıldıktan' sonra genç kızın genel cerrahi servisinde tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi. Sağlığına kavuşan genç kız, tedavi bittikten sonra taburcu olacak.Rapunzel sendromu nedir?Saç ve kıl yeme hastalığı veya Rapunzel sendromu olarak da bilinen trikofaji rahatsızlığı, hastanın vücudunun çeşitli bölgelerinden kopardığı saçları yemesi olarak kendini gösteren bir hastalık olmakla birlikte kendini dudak ısırma, tırnak yeme, saç yolma gibi tekrarlayan durumlarda da gösterebilir.Bu davranış bozuklukları tedavi edilmediği takdirde vücutta yaralanmaya, enfeksiyona ve bazı durumlarda hayati önemi olan komplikasyonlara neden olabilir. Hastalığın belirtilerinden en belirgin olanı saçlı bölgelerde oluşan saç kaybı olmakla birlikte; kabızlık, şiddetli karın ağrısı, bulantı ya da kusma, ciltte yaralanma da hastalık belirtisi olarak sıralanabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/kirgizistanda-8-yasindaki-kiz-cocugunun-beyninden-sac-cikti-1082686830.html

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hastalık, mide, psikolojik rahatsızlık, türkiye, gündem, rapunzel