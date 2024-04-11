https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/kirgizistanda-8-yasindaki-kiz-cocugunun-beyninden-sac-cikti-1082686830.html
Kırgızistan’da 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden saç çıktı
Kırgızistan’da 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden saç çıktı
Sputnik Türkiye
Kırgızistan’da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T22:33+0300
2024-04-11T22:33+0300
2024-04-11T22:33+0300
yaşam
kırgızistan
ameliyat
çocuk
saç
saç
saç teli
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi. Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231209/burnunu-karistiranlara-kotu-haber-alzheimer-riskini-arttiriyor-olabilir-1078246462.html
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kırgızistan, ameliyat, çocuk, saç, saç, saç teli
kırgızistan, ameliyat, çocuk, saç, saç, saç teli
Kırgızistan’da 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden saç çıktı
Kırgızistan’da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.
Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi.
Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.