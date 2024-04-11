https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/kirgizistanda-8-yasindaki-kiz-cocugunun-beyninden-sac-cikti-1082686830.html

Kırgızistan’da 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden saç çıktı

Kırgızistan’da 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden saç çıktı

Sputnik Türkiye

Kırgızistan’da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T22:33+0300

2024-04-11T22:33+0300

2024-04-11T22:33+0300

yaşam

kırgızistan

ameliyat

çocuk

saç

saç

saç teli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082686673_0:279:811:735_1920x0_80_0_0_13b6a931b589836f74ab1f2c103d51d3.jpg

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi. Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231209/burnunu-karistiranlara-kotu-haber-alzheimer-riskini-arttiriyor-olabilir-1078246462.html

kırgızistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırgızistan, ameliyat, çocuk, saç, saç, saç teli