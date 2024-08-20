https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/londra-singapur-seferini-yapan-ucak-istanbula-acil-inis-yapti--1087062938.html

Londra-Singapur seferini yapan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Londra-Singapur seferini yapan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Londra'dan Singapur'a giden uçakta bir yolcu rahatsızlanınca, uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:23+0300

2024-08-20T17:23+0300

2024-08-20T17:23+0300

türkiye

uçak

acil iniş

istanbul

istanbul havalimanı

singapur

londra

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Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow - Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağında bulunan bir yolcu, Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta kabin görevlileri tarafından yapıldı. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi. Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü. Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

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türkiye

istanbul

istanbul havalimanı

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uçak, acil iniş, istanbul, istanbul havalimanı, singapur, londra