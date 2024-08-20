https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/londra-singapur-seferini-yapan-ucak-istanbula-acil-inis-yapti--1087062938.html
Londra-Singapur seferini yapan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Londra-Singapur seferini yapan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Londra'dan Singapur'a giden uçakta bir yolcu rahatsızlanınca, uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:23+0300
2024-08-20T17:23+0300
2024-08-20T17:23+0300
türkiye
uçak
acil iniş
istanbul
istanbul havalimanı
singapur
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Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow - Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağında bulunan bir yolcu, Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta kabin görevlileri tarafından yapıldı. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi. Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü. Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bes-yasindaki-cocuk-epilepsi-nobeti-gecirince-ucak-acil-inis-yapti-1086929730.html
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uçak, acil iniş, istanbul, istanbul havalimanı, singapur, londra
uçak, acil iniş, istanbul, istanbul havalimanı, singapur, londra
Londra-Singapur seferini yapan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Londra'dan Singapur'a giden uçakta bir yolcu rahatsızlanınca, uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow - Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağında bulunan bir yolcu, Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta kabin görevlileri tarafından yapıldı.
Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi.
Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü. Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.