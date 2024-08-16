https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bes-yasindaki-cocuk-epilepsi-nobeti-gecirince-ucak-acil-inis-yapti-1086929730.html

Beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi, uçak acil iniş yaptı

Beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi, uçak acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Şırnak'tan İstanbul'a gelen yolcu uçağında beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirince, uçak Kayseri'ye acil iniş yaptı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T15:20+0300

2024-08-16T15:20+0300

2024-08-16T15:24+0300

türkiye

kayseri

şırnak

sabiha gökçen havaalanı

epilepsi

acil iniş

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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden AJet uçağında seyahat eden beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi. Çocuğa ilk müdahale havada kabin ekibi tarafından yapıldı. Kayseri'ye acil iniş yaptıPilota durumun bildirilmesi üzerine, Kayseri Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleriyle iletişim kuruldu ve acil iniş izni istendi. Uçak, izin verilmesi üzerine Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Alanda bekleyen sağlık ekipleri rahatsızlanan çocuğu uçaktan alarak hastaneye sevk etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sabiha-gokcen-havalimaninda-hamile-yolcu-panigi-pilot-ve-kule-gorevlileri-zamanla-yaristi-1086303325.html

türkiye

kayseri

şırnak

sabiha gökçen havaalanı

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kayseri, şırnak, sabiha gökçen havaalanı, epilepsi, acil iniş