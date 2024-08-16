https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bes-yasindaki-cocuk-epilepsi-nobeti-gecirince-ucak-acil-inis-yapti-1086929730.html
Beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi, uçak acil iniş yaptı
Beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi, uçak acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Şırnak'tan İstanbul'a gelen yolcu uçağında beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirince, uçak Kayseri'ye acil iniş yaptı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T15:20+0300
2024-08-16T15:20+0300
2024-08-16T15:24+0300
türkiye
kayseri
şırnak
sabiha gökçen havaalanı
epilepsi
acil iniş
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden AJet uçağında seyahat eden beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi. Çocuğa ilk müdahale havada kabin ekibi tarafından yapıldı. Kayseri'ye acil iniş yaptıPilota durumun bildirilmesi üzerine, Kayseri Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleriyle iletişim kuruldu ve acil iniş izni istendi. Uçak, izin verilmesi üzerine Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Alanda bekleyen sağlık ekipleri rahatsızlanan çocuğu uçaktan alarak hastaneye sevk etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sabiha-gokcen-havalimaninda-hamile-yolcu-panigi-pilot-ve-kule-gorevlileri-zamanla-yaristi-1086303325.html
türkiye
kayseri
şırnak
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kayseri, şırnak, sabiha gökçen havaalanı, epilepsi, acil iniş
kayseri, şırnak, sabiha gökçen havaalanı, epilepsi, acil iniş
Beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi, uçak acil iniş yaptı
15:20 16.08.2024 (güncellendi: 15:24 16.08.2024)
Şırnak'tan İstanbul'a gelen yolcu uçağında beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirince, uçak Kayseri'ye acil iniş yaptı.
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden AJet uçağında seyahat eden beş yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi. Çocuğa ilk müdahale havada kabin ekibi tarafından yapıldı.
Kayseri'ye acil iniş yaptı
Pilota durumun bildirilmesi üzerine, Kayseri Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleriyle iletişim kuruldu ve acil iniş izni istendi. Uçak, izin verilmesi üzerine Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Alanda bekleyen sağlık ekipleri rahatsızlanan çocuğu uçaktan alarak hastaneye sevk etti.