https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kyk-yurt-basvurulari-basladi-1087038870.html

KYK yurt başvuruları başladı: Hangi belgeler isteniyor? Kayıtlar nereden yapılacak?

KYK yurt başvuruları başladı: Hangi belgeler isteniyor? Kayıtlar nereden yapılacak?

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Bak... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T10:11+0300

2024-08-20T10:11+0300

2024-08-20T10:29+0300

ekonomi

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

gençlik ve spor bakanlığı yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü (kyk)

osman aşkın bak

ösym

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

üniversite

üniversite sınavı

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Üniversite kazanan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurtlarında konaklama imkanından yararlanmak üzere başvuru yapabilecekler. Bakan Bak’ın açıklamasına göre, başvurular, KYK’nın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki KYK yurtları için başvuru yaparak barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.Yurt başvurularının detaylarına göre, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgi, KYK’nın resmi web sitesinde yer almakta. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmış değil; ücretlerin belirlenmesi ve ilan edilmesi sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak.KYK burs/kredi̇ başvurusu nasıl yapılır?Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.Kuzey Kıbrıs'ta KYK yurdu var mı?Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere beş yurt müdürlüğü bulunmaktadır.Yıllar içinde KYK bursu ne kadar zam aldı?2013 KYK BURS ÜCRETLERİ2014 KYK BURS ÜCRETLERİ2015 KYK BURS ÜCRETLERİ2016 KYK BURS ÜCRETLERİ2017 KYK BURS ÜCRETLERİ2018 KYK BURS ÜCRETLERİ2019 KYK BURS ÜCRETLERİ2020 KYK BURS ÜCRETLERİ2021 KYK BURS ÜCRETLERİ2022 KYK BURS ÜCRETLERİ2023 KYK BURS ÜCRETLERİ2024 KYK BURS ÜCRETLERİ

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