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KYK yurt başvuruları başladı: Hangi belgeler isteniyor? Kayıtlar nereden yapılacak?
KYK yurt başvuruları başladı: Hangi belgeler isteniyor? Kayıtlar nereden yapılacak?
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Bak... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T10:11+0300
2024-08-20T10:29+0300
ekonomi
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
gençlik ve spor bakanlığı yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü (kyk)
osman aşkın bak
ösym
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
üniversite
üniversite sınavı
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Üniversite kazanan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurtlarında konaklama imkanından yararlanmak üzere başvuru yapabilecekler. Bakan Bak’ın açıklamasına göre, başvurular, KYK’nın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki KYK yurtları için başvuru yaparak barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.Yurt başvurularının detaylarına göre, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgi, KYK’nın resmi web sitesinde yer almakta. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmış değil; ücretlerin belirlenmesi ve ilan edilmesi sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak.KYK burs/kredi̇ başvurusu nasıl yapılır?Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.Kuzey Kıbrıs'ta KYK yurdu var mı?Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere beş yurt müdürlüğü bulunmaktadır.Yıllar içinde KYK bursu ne kadar zam aldı?2013 KYK BURS ÜCRETLERİ2014 KYK BURS ÜCRETLERİ2015 KYK BURS ÜCRETLERİ2016 KYK BURS ÜCRETLERİ2017 KYK BURS ÜCRETLERİ2018 KYK BURS ÜCRETLERİ2019 KYK BURS ÜCRETLERİ2020 KYK BURS ÜCRETLERİ2021 KYK BURS ÜCRETLERİ2022 KYK BURS ÜCRETLERİ2023 KYK BURS ÜCRETLERİ2024 KYK BURS ÜCRETLERİ
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KYK yurt başvuruları başladı: Hangi belgeler isteniyor? Kayıtlar nereden yapılacak?

10:11 20.08.2024 (güncellendi: 10:29 20.08.2024)
© AAKYK
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Bak, öğrencilere üniversite eğitimlerinde barınma desteği sağlayacak bu süreç hakkında bilgi verdi. Peki, KYK yurdu için hangi belgeler isteniyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Üniversite kazanan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurtlarında konaklama imkanından yararlanmak üzere başvuru yapabilecekler. Bakan Bak’ın açıklamasına göre, başvurular, KYK’nın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki KYK yurtları için başvuru yaparak barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Yurt başvurularının detaylarına göre, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgi, KYK’nın resmi web sitesinde yer almakta. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmış değil; ücretlerin belirlenmesi ve ilan edilmesi sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak.

KYK burs/kredi̇ başvurusu nasıl yapılır?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Kuzey Kıbrıs'ta KYK yurdu var mı?

Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere beş yurt müdürlüğü bulunmaktadır.
Bülent Ecevit Yurt Müdürlüğü 1281 erkek öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurt Müdürlüğünden Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.
Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü 362 kız, 357 erkek toplam 719 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurt Müdürlüğünden Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.
Refika Öğretmen Yurt Müdürlüğü 1650 kız öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurt Müdürlüğünden Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kız öğrencileri ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü kız öğrencileri yararlanabilmektedir.
II.Selim Yurt Müdürlüğü 1004 erkek öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekte olup Yurt Müdürlüğünden Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi erkek öğrencileri ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü erkek öğrencileri yararlanabilmektedir.
Şehit İlhanlar Yurt Müdürlüğü 1391 kız öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekte olup Yurt Müdürlüğünden Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde öğrenim gören ve yurtlarımıza başvuran öğrencilerin yurt yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Refika Öğretmen Öğrenci Yurdu ile II.Selim Öğrenci Yurdunda boş yer olması halinde Lefkoşa ve Girne’de bulunan üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler için açıktan müracaat açılabilmektedir.
Yurt ücreti ve Güvence Bedeli: Yurtların 2023 yılı aylık yurt ücreti 750 TL, güvence bedeli 1.620 TL’dir.
Beslenme yardımı: Sabah kahvaltısı 55 TL, akşam yemeği 110 TL olmak üzere toplam 165 TL günlük beslenme yardımı yapılmaktadır.

Yıllar içinde KYK bursu ne kadar zam aldı?

2013 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 280 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 560 TL
Doktora Öğrencileri İçin 840 TL

2014 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 300 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 600 TL
Doktora Öğrencileri İçin 900 TL

2015 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 330 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 660 TL
Doktora Öğrencileri İçin 990 TL

2016 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 400 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 800 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.200 TL

2017 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 425 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 850 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.275 TL

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 470 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 940 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.410 TL

2019 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 500 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.000 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.500 TL

2020 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 550 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.100 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.650 TL

2021 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 650 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.300 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.950 TL

2022 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 850 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.700 TL
Doktora Öğrencileri İçin 2.550 TL

2023 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 1.250 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 2.500 TL
Doktora Öğrencileri İçin 3.750 TL

2024 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans İçin Aylık 2.000 TL
Yüksek Lisans İçin Aylık 4.000 TL
Doktora İçin Aylık 6.000 TL
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2024-2025 üniversite kayıtları başladı: E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı? Hangi belgeler gerekli?
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