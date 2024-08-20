https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kral-charlesin-profil-tasviri-bulunan-madeni-paralar-dolasima-giriyor-1087045470.html
Kral Charles’ın profil tasviri bulunan madeni paralar dolaşıma giriyor
Kral Charles’ın profil tasviri bulunan madeni paralar dolaşıma giriyor
Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı Charles’ın profil tasvirinin bulunduğu ilk 1 sterlinlik madeni paralar dolaşıma sokuldu. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T11:49+0300
2024-08-20T11:49+0300
2024-08-20T11:49+0300
dünya
kral charles
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ingiltere
kraliyet darphanesi
sterlin
madeni para
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İngiltere Kraliyet Darphanesi tarafından dizaynı yapılan ve basılan madeni paralardan tam olarak 2 milyon 975 bin sterlin, İngiltere genelinde dolaşıma sokuluyor. Madeni paraların bu hafta postaneler ve bankalar aracılığıyla piyasaya gireceği ifade edildi.Paranın ‘yazı’ yüzünde Kral Charles’ın doğaya olan tutkusunu temsil eden bir çift arı tasvir edildiğini belirten Kraliyet Darphanesi, ‘tura’ yüzünde ise Kral Charles’ın profili bulunduğunu belirtti. Geçen Haziran ayında Kral Charles’ın portesinin resmedildiği banknotlar basılmıştı.Kral Charles’ın madeni paraları, Kraliçe 2. Elizabeth'in profilinin yer aldığı madeni paralarla birlikte tedavül etmeye devam edecek ve Elizabeth’in paraları, zaman içinde hasar gördükçe ya da yıprandıkça değiştirilecek.Diğer madeni paralarda da doğa tasvirleri varKral Charles’ın diğer madeni paraların yazı yüzünde yine doğadan esinlenen tasvirler bulunuyor. Talep doğrultusunda piyasaya sürülecek olan diğer madeni para tasarımları arasında 1 penide fındık faresi, 2 penide kırmızı sincap, 5 penide meşe ağacı yaprağı, 10 penide orman tavuğu, 20 penide martı ve gül, nergis, devedikeni ve yoncanın yer aldığı 2 sterlin bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ingiltere-krali-charles-askeri-gorevini-oglu-williama-devretti-1083765894.html
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kral charles, birleşik krallık, ingiltere, kraliyet darphanesi, sterlin, madeni para
kral charles, birleşik krallık, ingiltere, kraliyet darphanesi, sterlin, madeni para
Kral Charles’ın profil tasviri bulunan madeni paralar dolaşıma giriyor
İngiltere Kralı Charles’ın profil tasvirinin bulunduğu ilk 1 sterlinlik madeni paralar dolaşıma sokuldu.
İngiltere Kraliyet Darphanesi tarafından dizaynı yapılan ve basılan madeni paralardan tam olarak 2 milyon 975 bin sterlin, İngiltere genelinde dolaşıma sokuluyor. Madeni paraların bu hafta postaneler ve bankalar aracılığıyla piyasaya gireceği ifade edildi.
Paranın ‘yazı’ yüzünde Kral Charles’ın doğaya olan tutkusunu temsil eden bir çift arı tasvir edildiğini belirten Kraliyet Darphanesi, ‘tura’ yüzünde ise Kral Charles’ın profili bulunduğunu belirtti. Geçen Haziran ayında Kral Charles’ın portesinin resmedildiği banknotlar basılmıştı.
Kral Charles’ın madeni paraları, Kraliçe 2. Elizabeth'in profilinin yer aldığı madeni paralarla birlikte tedavül etmeye devam edecek ve Elizabeth’in paraları, zaman içinde hasar gördükçe ya da yıprandıkça değiştirilecek.
Diğer madeni paralarda da doğa tasvirleri var
Kral Charles’ın diğer madeni paraların yazı yüzünde yine doğadan esinlenen tasvirler bulunuyor. Talep doğrultusunda piyasaya sürülecek olan diğer madeni para tasarımları arasında 1 penide fındık faresi, 2 penide kırmızı sincap, 5 penide meşe ağacı yaprağı, 10 penide orman tavuğu, 20 penide martı ve gül, nergis, devedikeni ve yoncanın yer aldığı 2 sterlin bulunuyor.