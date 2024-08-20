https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/izmirde-polise-yumruklu-saldiri-yasak-yerden-u-donusu-yapti-1087073947.html
İzmir'de polise yumruklu saldırı: Yasak yerden U dönüşü yaptı
İzmir'de polise yumruklu saldırı: Yasak yerden U dönüşü yaptı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde tehlikeli U dönüşü yapan G.T., polis ekiplerine hakaret edip bir polise yumruk attıktan sonra gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T21:52+0300
2024-08-20T21:52+0300
2024-08-20T21:52+0300
türkiye
polis
saldırı
trafik
trafik ihlali
kaza
polise mukavemet
polise saldırı
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İzmir'in Buca ilçesinde bir araç sürücüsü tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Polis zanlıyı durdurmak isteyince arbede çıktı. Zanlı polise yumruk attı.İzmir’in Buca ilçesinde, yasak olan yerden U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Polise yumruk attı, aynayı kırdıİzmir Buca ilçesinde meydana gelen olayda Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde 03 AET 894 plakalı araç sürücüsü G.T., tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Olayı gören polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu. Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı. Ekipler ise şahsı kontrol altına alabilmek için biber gazı sıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan G.T. adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ankarada-firari-hukumlu-market-sahibini-rehin-aldi-1087020701.html
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izmir buca polise yumruk, polise saldırı, polis saldırı, biber gazlı müdahale, polise mukavemet, u dönüşü, polis ihbar, trafik kazası, trafik polisi
izmir buca polise yumruk, polise saldırı, polis saldırı, biber gazlı müdahale, polise mukavemet, u dönüşü, polis ihbar, trafik kazası, trafik polisi
İzmir'de polise yumruklu saldırı: Yasak yerden U dönüşü yaptı
İzmir'in Buca ilçesinde tehlikeli U dönüşü yapan G.T., polis ekiplerine hakaret edip bir polise yumruk attıktan sonra gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde bir araç sürücüsü tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Polis zanlıyı durdurmak isteyince arbede çıktı. Zanlı polise yumruk attı.
İzmir’in Buca ilçesinde, yasak olan yerden U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Polise yumruk attı, aynayı kırdı
İzmir Buca ilçesinde meydana gelen olayda Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde 03 AET 894 plakalı araç sürücüsü G.T., tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Olayı gören polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu. Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı. Ekipler ise şahsı kontrol altına alabilmek için biber gazı sıktı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan G.T. adliyeye sevk edildi.