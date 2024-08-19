https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ankarada-firari-hukumlu-market-sahibini-rehin-aldi-1087020701.html

Ankara'da rehine operasyonu: Müzakereci polislerin çabaları işe yaramadı

Ankara'da rehine operasyonu: Müzakereci polislerin çabaları işe yaramadı

Sputnik Türkiye

Ankara Keçiören'de firari hükümlü gittiği marketin sahibini rehine aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen elindeki silahı... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T19:26+0300

2024-08-19T19:26+0300

2024-08-19T19:30+0300

türkiye

ankara

keçiören

rehine krizi

rehine

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polis

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Cezaevi firarisi bir kişi, Keçiören'de market sahibini rehine aldı. Polis operasyonunda zanlı etkisiz hale getirildi.Rehine krizi Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir firari hükümlü, sokakta bulunan marketin sahibini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Etkisiz hale getirdiMüzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs elindeki silahı bırakmadı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla firari hükümlü etkisiz hale getirildi. Olayda market sahibi ise yara almadan kurtuldu.

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