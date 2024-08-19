https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ankarada-firari-hukumlu-market-sahibini-rehin-aldi-1087020701.html
Ankara'da rehine operasyonu: Müzakereci polislerin çabaları işe yaramadı
Ankara'da rehine operasyonu: Müzakereci polislerin çabaları işe yaramadı
Sputnik Türkiye
Ankara Keçiören'de firari hükümlü gittiği marketin sahibini rehine aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen elindeki silahı... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T19:26+0300
2024-08-19T19:26+0300
2024-08-19T19:30+0300
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Cezaevi firarisi bir kişi, Keçiören'de market sahibini rehine aldı. Polis operasyonunda zanlı etkisiz hale getirildi.Rehine krizi Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir firari hükümlü, sokakta bulunan marketin sahibini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Etkisiz hale getirdiMüzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs elindeki silahı bırakmadı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla firari hükümlü etkisiz hale getirildi. Olayda market sahibi ise yara almadan kurtuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-senerin-oglunun-anneannesini-oldurmesine-iliskin-aciklama-1086406344.html
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ankara keçiören, rehine krizi, keçiören, market sahibi rehin, ankara çatışma, ankara rehine krizi, firari hükümlü, keçiören nüfusu, ankara emniyet müdürlüğü
ankara keçiören, rehine krizi, keçiören, market sahibi rehin, ankara çatışma, ankara rehine krizi, firari hükümlü, keçiören nüfusu, ankara emniyet müdürlüğü
Ankara'da rehine operasyonu: Müzakereci polislerin çabaları işe yaramadı
19:26 19.08.2024 (güncellendi: 19:30 19.08.2024)
Ankara Keçiören'de firari hükümlü gittiği marketin sahibini rehine aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen elindeki silahı bırakmayınca düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Cezaevi firarisi bir kişi, Keçiören'de market sahibini rehine aldı. Polis operasyonunda zanlı etkisiz hale getirildi.
Rehine krizi Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir firari hükümlü, sokakta bulunan marketin sahibini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel Harekat Etkisiz hale getirdi
Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs elindeki silahı bırakmadı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla firari hükümlü etkisiz hale getirildi. Olayda market sahibi ise yara almadan kurtuldu.