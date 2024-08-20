https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/israilde-kuvvet-eksikligi-askerlikten-muaf-tutulanlar-orduya-donuyor-1087030227.html
İsrail'de 'kuvvet eksikliği': Askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
İsrail'de 'kuvvet eksikliği': Askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, askerlikten muaf tutulan kişilerin 'kuvvet eksikliğ' gerekçesiyle göreve çağırılmasına karar verildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T02:41+0300
2024-08-20T02:41+0300
2024-08-20T02:41+0300
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israil-filistin sorunu
yoav gallant
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulan ve halen hizmet yaşında olan yedek askerlerin, 'kuvvet eksikliği' nedeniyle göreve geri çağrılması talimatını verdi.Açıklamada, bu kararın düzenli ve yedek kuvvetlerin durum ve faaliyet kapsamının değerlendirilmesi ve ordunun asker sayısını artırma planlarının bir parçası olarak alındığı aktarıldı.Ordunun, hazırlıklarını tamamlamasının ardından yedek askerlerin başvurularını almaya başlayacağının altı çizilirken, 'dönmeye uygun' görülen askerlikten muaf kişilerin gerekli görüldüğünde çeşitli birimlerde görevlendirileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/blinken-saldiri-durumunda-israili-savunmaya-hazir-olduklarini-duyurdu-1087027880.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, yoav gallant, muafiyet
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, yoav gallant, muafiyet
İsrail'de 'kuvvet eksikliği': Askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, askerlikten muaf tutulan kişilerin 'kuvvet eksikliğ' gerekçesiyle göreve çağırılmasına karar verildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulan ve halen hizmet yaşında olan yedek askerlerin, 'kuvvet eksikliği' nedeniyle göreve geri çağrılması talimatını verdi.
Açıklamada, bu kararın düzenli ve yedek kuvvetlerin durum ve faaliyet kapsamının değerlendirilmesi ve ordunun asker sayısını artırma planlarının bir parçası olarak alındığı aktarıldı.
Ordunun, hazırlıklarını tamamlamasının ardından yedek askerlerin başvurularını almaya başlayacağının altı çizilirken, 'dönmeye uygun' görülen askerlikten muaf kişilerin gerekli görüldüğünde çeşitli birimlerde görevlendirileceği kaydedildi.