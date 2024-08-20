https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/israil-6-rehinenin-cansiz-bedenine-ulasildigini-acikladi-1087056229.html
İsrail, 6 rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı
İsrail, 6 rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail, 7 Ekim’de Hamas tarafından kaçırılan rehinelerden 6 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı. Cansız bedenler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T14:01+0300
2024-08-20T14:01+0300
2024-08-20T14:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
hamas
han yunus
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İsrail ordusu IDF tarafından bugün yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/israil-gazzede-kendi-askerlerini-vurdu-1087024970.html
israil
gazze
gazze şeridi
han yunus
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, han yunus
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, han yunus
İsrail, 6 rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı
İsrail, 7 Ekim’de Hamas tarafından kaçırılan rehinelerden 6 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı. Cansız bedenler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Han Yunus bölgesinde bulundu.
İsrail ordusu IDF tarafından bugün yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
“Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell ve Haim Perry'nin cansız bedenleri Gazze'nin Han Yunus bölgesinden kurtarıldı. Onlar 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılmıştı.
Kurtarma operasyonu ISA, istihbarat birimleri ve IDF İstihbarat Direktörlüğü Rehine Karargahı'ndan gelen hassas istihbarat sayesinde gerçekleştirilmiştir.”