https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/israil-gazzede-kendi-askerlerini-vurdu-1087024970.html
İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu
İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu
Sputnik Türkiye
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail ordusunun bugünkü hava... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T21:10+0300
2024-08-19T21:10+0300
2024-08-19T21:10+0300
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 318 gündür devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu.Ordu tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen başarısız bir hava saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı.Açıklamada ilk incelemelere göre yerel saatle 06.30 sıralarında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu ve füzelerden birinin teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurduğu aktarıldı.Açıklamada, askerlerin bulunduğu binanın hedeflenen noktadan yaklaşık 300 metre uzakta olduğu belirtilerek, füzenin binanın üst katlarındaki dairelerden birine isabet ettiği ve bitişikteki bir dairede bulunan askerlerin üzerine binanın bir kısmının çöktüğü belirtildi.Açıklamada, söz konusu arızanın ilk kez yaşandığı ifade edilerek, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/iran-ilk-kez-duyurdu-israil-saldirisi-icin-tarih-verdi-1087015801.html
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israil ordusu, israil gazze, i̇srail-filistin son dakika,
israil ordusu, israil gazze, i̇srail-filistin son dakika,
İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail ordusunun bugünkü hava saldırısında kendi askerlerini vurması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 318 gündür devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen başarısız bir hava saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada ilk incelemelere göre yerel saatle 06.30 sıralarında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu ve füzelerden birinin teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurduğu aktarıldı.
Açıklamada, askerlerin bulunduğu binanın hedeflenen noktadan yaklaşık 300 metre uzakta olduğu belirtilerek, füzenin binanın üst katlarındaki dairelerden birine isabet ettiği ve bitişikteki bir dairede bulunan askerlerin üzerine binanın bir kısmının çöktüğü belirtildi.
Açıklamada, söz konusu arızanın ilk kez yaşandığı ifade edilerek, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.