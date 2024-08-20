https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/iran-almanya-hukumetine-bagli-kultur-merkezini-yasa-disi-faaliyetleri-sebebiyle-kapatti-1087069626.html

İran, Almanya hükümetine bağlı kültür merkezini 'yasa dışı faaliyetleri' sebebiyle kapattı

İran, Almanya hükümetine bağlı kültür merkezini 'yasa dışı faaliyetleri' sebebiyle kapattı

Sputnik Türkiye

İran'ın başkenti Tahran'da Almanya hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü, 'yasa dışı faaliyetlerde' bulunduğu gerekçesiyle... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T19:36+0300

2024-08-20T19:36+0300

2024-08-20T19:53+0300

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Tahran'daki İslamiye caddesindeki bir binada faaliyet gösteren Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.İranlı yetkililer, enstitünün 'yasa dışı faaliyetleri ve mali ihlaller' nedeniyle kapatıldığını bildirdi.İran medyasında konuya ilişkin yer alan açıklamada şu cümleler yer aldı:Söz konusu kararın, 24 Temmuz'da Almanya'da Şii Müslümanlara ait dini bir merkezin kapatılması sebebiyle alındığı ifade edildi.Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden 'Hamburg İslam Merkezi' ve ona bağlı kuruluşları 'anti-semitizm' gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.Almanya'dan kınamaAlmanya, İran'ın başkenti Tahran'da faaliyet gösteren Alman Dil Enstitüsü'nün (DSIT) kapatılmasını kınadı.Açıklamada, “İran güvenlik makamlarının Tahran Alman Dil Enstitüsü'ne yönelik eylemini kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde haklı gösterilemez” ifadeleri kullanıldı.İran’ın Berlin Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Yeni İran hükümetine eğitimin derhal yeniden başlamasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz” ifadesi yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ana-muhalefet-lideri-lapid-netanyahuyu-hedef-aldi-muzakelereleri-sabote-etme-girisimleri-1087068564.html

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iran, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, enstitü, yasadışı