https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/hatayda-39-buyuklugunde-deprem--1087031226.html
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 5.07 km derinlikte kaydedildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T04:17+0300
2024-08-20T04:17+0300
2024-08-20T04:22+0300
türkiye
deprem
afad
son dakika
hatay
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.57'de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 3.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk iletilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afad-duyurdu-denizlide-deprem-1087030079.html
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Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
04:17 20.08.2024 (güncellendi: 04:22 20.08.2024)
AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 5.07 km derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.57'de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 3.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk iletilmedi.