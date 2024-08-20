https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/hatayda-39-buyuklugunde-deprem--1087031226.html

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 5.07 km derinlikte kaydedildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T04:17+0300

2024-08-20T04:17+0300

2024-08-20T04:22+0300

türkiye

deprem

afad

son dakika

hatay

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.57'de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 3.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk iletilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afad-duyurdu-denizlide-deprem-1087030079.html

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