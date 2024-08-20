https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afad-duyurdu-denizlide-deprem-1087030079.html
AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 7.76 km derinlikte kaydedildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T02:04+0300
2024-08-20T02:04+0300
2024-08-20T02:13+0300
deprem
son dakika
denizli
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01:54'de Denizli'nin Çal ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Ancak derinlik bilgisi olarak 6.5 kilometre paylaşıldı. Depremle ilgili bir olumsuzluk iletilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/prof-dr-naci-gorurden-deprem-uyarisi-bardagi-tasiran-son-damla--1087011183.html
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deprem m oldu, denizlide derem, deprem son dakika, afad deprem
deprem m oldu, denizlide derem, deprem son dakika, afad deprem
AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
02:04 20.08.2024 (güncellendi: 02:13 20.08.2024)
AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 7.76 km derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01:54'de Denizli'nin Çal ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Ancak derinlik bilgisi olarak 6.5 kilometre paylaşıldı. Depremle ilgili bir olumsuzluk iletilmedi.