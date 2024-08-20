https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afad-duyurdu-denizlide-deprem-1087030079.html

AFAD duyurdu: Denizli'de deprem

AFAD duyurdu: Denizli'de deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 7.76 km derinlikte kaydedildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T02:04+0300

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2024-08-20T02:13+0300

deprem

son dakika

denizli

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01:54'de Denizli'nin Çal ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Ancak derinlik bilgisi olarak 6.5 kilometre paylaşıldı. Depremle ilgili bir olumsuzluk iletilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/prof-dr-naci-gorurden-deprem-uyarisi-bardagi-tasiran-son-damla--1087011183.html

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