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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/hamas-lideri-sinvar-muzakereler-israile-zaman-kazandirmak-icin-bir-blof-1087034860.html
Hamas lideri Sinvar: Müzakereler, İsrail’e zaman kazandırmak için bir blöf
Hamas lideri Sinvar: Müzakereler, İsrail’e zaman kazandırmak için bir blöf
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması için yapılan yeni tur müzakerelerin, İsrail’e askeri harekatını hayata... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T08:05+0300
2024-08-20T08:29+0300
israil- filistin çatışması
filistin
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gazze
hamas
yahya sinvar
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Wall Street Journal gazetesi, Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, “Sinvar, yeni müzakere turunu, İsrail’e askeri harekatını hayata geçirmesi için daha fazla zaman kazandırmaya yönelik bir blöf olarak değerlendiriyor” ifadesini kullandı.Haberde, Sinvar’ın, Batı Şeria dahil silahlı çatışmayı genişleterek Tel Aviv üzerindeki baskıyı artırmayı umduğu iddia edildi.İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.Hamas daha önce de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu bildirmişti.Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiğini" belirten Hamas, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiğini kaydetmişti.Öneri uzun süredir masadaABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında bazı boşlukların olduğunu öne sürmüştü.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 binden fazlası çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.Philadelphia KoridoruSelahaddin Koridoru olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.‘Camp David’ anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/blinken-saldiri-durumunda-israili-savunmaya-hazir-olduklarini-duyurdu-1087027880.html
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filistin, gazze şeridi, gazze, hamas, yahya sinvar, israil, müzakereler, katar, mısır, abd, benyamin netanyahu
filistin, gazze şeridi, gazze, hamas, yahya sinvar, israil, müzakereler, katar, mısır, abd, benyamin netanyahu

Hamas lideri Sinvar: Müzakereler, İsrail’e zaman kazandırmak için bir blöf

08:05 20.08.2024 (güncellendi: 08:29 20.08.2024)
© AP Photo / Adel Hanaİsrail Kabine Bakanı: Gazze liderinin sayılı günleri kaldı - Yahya Sinvar
İsrail Kabine Bakanı: Gazze liderinin sayılı günleri kaldı - Yahya Sinvar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması için yapılan yeni tur müzakerelerin, İsrail’e askeri harekatını hayata geçirmesi için zaman kazandırmak amacıyla yapılan bir blöf olduğuna inandığı belirtildi.
Wall Street Journal gazetesi, Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, “Sinvar, yeni müzakere turunu, İsrail’e askeri harekatını hayata geçirmesi için daha fazla zaman kazandırmaya yönelik bir blöf olarak değerlendiriyor” ifadesini kullandı.
Haberde, Sinvar’ın, Batı Şeria dahil silahlı çatışmayı genişleterek Tel Aviv üzerindeki baskıyı artırmayı umduğu iddia edildi.
İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.
Hamas daha önce de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu bildirmişti.
Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiğini" belirten Hamas, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiğini kaydetmişti.

Öneri uzun süredir masada

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.
Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.
Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında bazı boşlukların olduğunu öne sürmüştü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 binden fazlası çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Philadelphia Koridoru

Selahaddin Koridoru olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.
‘Camp David’ anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.
Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.
Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.
Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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