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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz zehirlendi
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz zehirlendi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın forvet oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T19:24+0300
2024-08-20T19:24+0300
2024-08-20T19:24+0300
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gıda zehirlenmesi
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Galatasaray, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi Play-off maçı öncesi Barış Alper Yılmaz'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı açıklandı. Barış Alper Yılmaz'ın bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olduğu bildirilirken kulüp oyuncunun yarın oynanacak Young Boys maçında olacağını duyurdu.Galatasaray Young Boys maçı öncesi duyurduGalatasaray'ın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ''BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.'' demişti.Barış Alper Yılmaz kadrodaGenel Sekreter Eray Yazgan, "Barış Alper’in tedavisi olumlu sonuç verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre’ye gidecek." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/young-boys-galatasaray-maci-heyecani-basliyor-1087057158.html
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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz zehirlendi
Galatasaray'ın forvet oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şampiyonlar Ligi öncesi kadroda olacağı açıklanan genç oyuncunun sağlık durumu iyileşti.
Galatasaray, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi Play-off maçı öncesi Barış Alper Yılmaz'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı açıklandı.
Barış Alper Yılmaz'ın bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olduğu bildirilirken kulüp oyuncunun yarın oynanacak Young Boys maçında olacağını duyurdu.
Galatasaray Young Boys maçı öncesi duyurdu
Galatasaray'ın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ''BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.'' demişti.
Barış Alper Yılmaz kadroda
Genel Sekreter Eray Yazgan, "Barış Alper’in tedavisi olumlu sonuç verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre’ye gidecek." ifadelerini kullandı.