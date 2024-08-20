https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/futbolun-devi-real-madridde-ancelotti-arda-guler-ile-ozel-olarak-gorusup-ozur-diledi-hata-yaptim-1087036491.html

Futbolun devi Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler ile özel olarak görüşüp özür diledi: 'Hata yaptım'

Futbolun devi Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler ile özel olarak görüşüp özür diledi: 'Hata yaptım'

Sputnik Türkiye

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, oyuna son... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T09:28+0300

2024-08-20T09:28+0300

2024-08-20T09:28+0300

arda güler

spor

la liga

ispanya

carlo ancelotti

futbol

özür

özür dilemek

hata

hata

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084449807_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_0b7e08f981439cf5e9e84e30b1191502.jpg

İspanya La Liga'nın ilk haftasında son şampiyon Real Madrid, Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Rodrygo'nun golüyle öne geçen Real Madrid, üstünlüğünü koruyamadı. 53. dakikada Mallorca'nın tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi. Muriqi, bu golle takımına önemli bir puan kazandırdı. Maçın son anlarında, 90+7. dakikada, Real Madrid'den Mendy, Muriqi'ye yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görerek oyundan atıldı.Arda Güler son dakikalarda oyuna girdiBu sezon daha fazla süre alması beklenen Arda Güler, maçın 88. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, kısa sürede takımına katkı sağlamak için çaba gösterdi.'Ancelotti Arda Güler’den özür diledi'Defensa Central'in haberine göre, maç sonrası Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yaptığı görüşmede pişmanlığını dile getirdi. İtalyan teknik adam, oyuncu değişikliklerini daha önce yapması gerektiğini kabul ederek, "Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım" ifadelerini kullandı. Ancelotti'nin bu açıklaması, genç oyuncuya olan güvenini de gösterdi.Real Madrid, ligin ilk haftasında yaşadığı puan kaybını telafi etmek için önümüzdeki maçlara odaklanırken, Arda Güler'in ilerleyen haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglu-amedspor-taraftari-arasinda-mac-izledi-1087026490.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler haberleri, carlo ancelotti futbol kariyeri, carlo ancelotti arda güler, carlo ancelotti haberleri, carlo ancelotti fenerbahçe, carlo ancelotti transfermarkt, carlo ancelotti istatistikleri, arda güler, ancelotti arda güler açıklaması