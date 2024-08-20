https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/futbolun-devi-real-madridde-ancelotti-arda-guler-ile-ozel-olarak-gorusup-ozur-diledi-hata-yaptim-1087036491.html
Futbolun devi Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler ile özel olarak görüşüp özür diledi: 'Hata yaptım'
Futbolun devi Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler ile özel olarak görüşüp özür diledi: 'Hata yaptım'
Sputnik Türkiye
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, oyuna son... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T09:28+0300
2024-08-20T09:28+0300
2024-08-20T09:28+0300
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spor
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futbol
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İspanya La Liga'nın ilk haftasında son şampiyon Real Madrid, Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Rodrygo'nun golüyle öne geçen Real Madrid, üstünlüğünü koruyamadı. 53. dakikada Mallorca'nın tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi. Muriqi, bu golle takımına önemli bir puan kazandırdı. Maçın son anlarında, 90+7. dakikada, Real Madrid'den Mendy, Muriqi'ye yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görerek oyundan atıldı.Arda Güler son dakikalarda oyuna girdiBu sezon daha fazla süre alması beklenen Arda Güler, maçın 88. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, kısa sürede takımına katkı sağlamak için çaba gösterdi.'Ancelotti Arda Güler’den özür diledi'Defensa Central'in haberine göre, maç sonrası Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yaptığı görüşmede pişmanlığını dile getirdi. İtalyan teknik adam, oyuncu değişikliklerini daha önce yapması gerektiğini kabul ederek, "Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım" ifadelerini kullandı. Ancelotti'nin bu açıklaması, genç oyuncuya olan güvenini de gösterdi.Real Madrid, ligin ilk haftasında yaşadığı puan kaybını telafi etmek için önümüzdeki maçlara odaklanırken, Arda Güler'in ilerleyen haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.
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Futbolun devi Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler ile özel olarak görüşüp özür diledi: 'Hata yaptım'
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, oyuna son dakikalarda dahil olan Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
İspanya La Liga'nın ilk haftasında son şampiyon Real Madrid, Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Rodrygo'nun golüyle öne geçen Real Madrid, üstünlüğünü koruyamadı. 53. dakikada Mallorca'nın tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi. Muriqi, bu golle takımına önemli bir puan kazandırdı. Maçın son anlarında, 90+7. dakikada, Real Madrid'den Mendy, Muriqi'ye yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Arda Güler son dakikalarda oyuna girdi
Bu sezon daha fazla süre alması beklenen Arda Güler, maçın 88. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, kısa sürede takımına katkı sağlamak için çaba gösterdi.
'Ancelotti Arda Güler’den özür diledi'
Defensa Central'in haberine göre, maç sonrası Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yaptığı görüşmede pişmanlığını dile getirdi. İtalyan teknik adam, oyuncu değişikliklerini daha önce yapması gerektiğini kabul ederek, "Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım" ifadelerini kullandı. Ancelotti'nin bu açıklaması, genç oyuncuya olan güvenini de gösterdi.
Real Madrid, ligin ilk haftasında yaşadığı puan kaybını telafi etmek için önümüzdeki maçlara odaklanırken, Arda Güler'in ilerleyen haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.