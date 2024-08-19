https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglu-amedspor-taraftari-arasinda-mac-izledi-1087026490.html

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Amedspor taraftarı arasında maç izledi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Amedspor taraftarı arasında maç izledi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaladı ile birlikte Amedspor taraftarları arasında Amed... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T22:31+0300

2024-08-19T22:31+0300

2024-08-19T22:33+0300

spor

amed sportif faaliyetler

amedspor

istanbulspor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff 1. lig

ibrahim hacıosmanoğlu

aziz elaldı

gaffar okkan

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor arasında yapılan maçı Amedspor taraftarları arasında izledi.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaladı ile birlikte önce taraftarları selamlayarak, protokol tribünü yerine taraftarların arasında Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor maçını takip etti. Ayrıca karşılaşma öncesi İstanbulsporlu oyuncular ısınmaya Gaffar Okkan tişörtüyle çıktı.

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