https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglu-amedspor-taraftari-arasinda-mac-izledi-1087026490.html
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Amedspor taraftarı arasında maç izledi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Amedspor taraftarı arasında maç izledi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaladı ile birlikte Amedspor taraftarları arasında Amed... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T22:31+0300
2024-08-19T22:31+0300
2024-08-19T22:33+0300
spor
amed sportif faaliyetler
amedspor
istanbulspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff 1. lig
ibrahim hacıosmanoğlu
aziz elaldı
gaffar okkan
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor arasında yapılan maçı Amedspor taraftarları arasında izledi.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaladı ile birlikte önce taraftarları selamlayarak, protokol tribünü yerine taraftarların arasında Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor maçını takip etti. Ayrıca karşılaşma öncesi İstanbulsporlu oyuncular ısınmaya Gaffar Okkan tişörtüyle çıktı.
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Amedspor taraftarı arasında maç izledi
22:31 19.08.2024 (güncellendi: 22:33 19.08.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaladı ile birlikte Amedspor taraftarları arasında Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor maçını izledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor arasında yapılan maçı Amedspor taraftarları arasında izledi.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaladı ile birlikte önce taraftarları selamlayarak, protokol tribünü yerine taraftarların arasında Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor maçını takip etti. Ayrıca karşılaşma öncesi İstanbulsporlu oyuncular ısınmaya Gaffar Okkan tişörtüyle çıktı.