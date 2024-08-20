https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/fenerbahceden-joao-pedro-karari-resmen-duyuruldu-1087066120.html

Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu

Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T18:26+0300

2024-08-20T18:26+0300

2024-08-20T18:26+0300

spor

joao pedro

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

sözleşme

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshettiğini resmen duyurdu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada futbolcuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi ve kulüp Pedro'ya kariyerinde başarı dileklerinde bulundu. Joao Pedro'nun Fenerbahçe kariyeriİtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki Joao Pedro 20 lig maçında, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe forması giydi. Pedro, Fenerbahçe kariyerinde 5 gol attı, 1 de asist yaptı.Fenerbahçe geçen yıl Joao Pedro'yu Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık göndermişti.

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