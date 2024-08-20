https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/fenerbahceden-joao-pedro-karari-resmen-duyuruldu-1087066120.html
Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu
Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T18:26+0300
2024-08-20T18:26+0300
2024-08-20T18:26+0300
spor
joao pedro
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fenerbahçe spor kulübü
sözleşme
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshettiğini resmen duyurdu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada futbolcuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi ve kulüp Pedro'ya kariyerinde başarı dileklerinde bulundu. Joao Pedro'nun Fenerbahçe kariyeriİtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki Joao Pedro 20 lig maçında, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe forması giydi. Pedro, Fenerbahçe kariyerinde 5 gol attı, 1 de asist yaptı.Fenerbahçe geçen yıl Joao Pedro'yu Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık göndermişti.
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Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu
Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshettiğini resmen duyurdu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada futbolcuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi ve kulüp Pedro'ya kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.
Joao Pedro'nun Fenerbahçe kariyeri
İtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki Joao Pedro 20 lig maçında, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe forması giydi. Pedro, Fenerbahçe kariyerinde 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe geçen yıl Joao Pedro'yu Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık göndermişti.