https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dmmden-aciklama-komodo-ejderi-degil-yesil-iguana--1087073193.html
DMM'den açıklama: 'Komodo ejderi değil, yeşil iguana'
DMM'den açıklama: 'Komodo ejderi değil, yeşil iguana'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü' iddiasıyla ilgili yayınladığı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T21:35+0300
2024-08-20T21:35+0300
2024-08-20T21:36+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
komodo ejderi
iguana
açıklama
ege denizi
ege bölgesi
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan "Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü" iddiasını yalanladı ve "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" hatırlatmasında bulundu.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/fatihte-kopek-saldirisi-sonucu-olen-kisinin-adli-raporu-ortaya-cikti-1087072898.html
türkiye
ege denizi
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dezenformasyonla mücadele merkezi, komodo ejderi, iguana, açıklama, ege denizi, ege bölgesi
dezenformasyonla mücadele merkezi, komodo ejderi, iguana, açıklama, ege denizi, ege bölgesi
DMM'den açıklama: 'Komodo ejderi değil, yeşil iguana'
21:35 20.08.2024 (güncellendi: 21:36 20.08.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü' iddiasıyla ilgili yayınladığı açıklamada söz konusu canlının 'Komodo ejderi değil, yeşil iguana' olduğunu duyurdu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan "Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü" iddiasını yalanladı ve "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" hatırlatmasında bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, otçul bir kertenkele türü olan Yeşil iguana (Iguana iguana), olduğu belirlenmiştir. Amerikan Iguanası olarak da bilinen bu türün doğal yaşam alanları, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır."