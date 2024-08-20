https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dmmden-aciklama-komodo-ejderi-degil-yesil-iguana--1087073193.html

DMM'den açıklama: 'Komodo ejderi değil, yeşil iguana'

DMM'den açıklama: 'Komodo ejderi değil, yeşil iguana'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü' iddiasıyla ilgili yayınladığı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T21:35+0300

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türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

komodo ejderi

iguana

açıklama

ege denizi

ege bölgesi

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan "Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü" iddiasını yalanladı ve "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" hatırlatmasında bulundu.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/fatihte-kopek-saldirisi-sonucu-olen-kisinin-adli-raporu-ortaya-cikti-1087072898.html

türkiye

ege denizi

ege bölgesi

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Sputnik Türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi, komodo ejderi, iguana, açıklama, ege denizi, ege bölgesi