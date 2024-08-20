https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afyonda-ormanlik-alanda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1087060826.html
Afyon'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor
Afyon'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde yaz sıcakları ve insan hatası yangınlara neden olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T16:34+0300
2024-08-20T16:34+0300
2024-08-20T16:34+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
afyon
afyonkarahisar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087022926_0:15:481:286_1920x0_80_0_0_8053a117699139ade5d18b29f51ad2a1.jpg
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde orman yangını meydan geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.Orman yangınına ekipler müdahale ediyorKırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-yangin-haritasi-bu-hafta-yangin-cikan-yerler-neresi-kontrol-altina-alinan-yanginlar-hangisi-1087024115.html
türkiye
afyon
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087022926_40:0:441:301_1920x0_80_0_0_2b8ab03ff73864ea131b156e9fa8a5e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afyonkarahisar yangını, afyon yangın, sinanpaşa yangın, yangın nerede, hangi illerde yangın var, orman yangını, itfaiye telefon numarası
afyonkarahisar yangını, afyon yangın, sinanpaşa yangın, yangın nerede, hangi illerde yangın var, orman yangını, itfaiye telefon numarası
Afyon'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor
Türkiye genelinde yaz sıcakları ve insan hatası yangınlara neden olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde orman yangını meydan geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Orman yangınına ekipler müdahale ediyor
Kırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.