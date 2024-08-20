https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afyonda-ormanlik-alanda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1087060826.html

Afyon'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor

Afyon'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yaz sıcakları ve insan hatası yangınlara neden olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:34+0300

2024-08-20T16:34+0300

2024-08-20T16:34+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın alarmı

afyon

afyonkarahisar

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Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde orman yangını meydan geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.Orman yangınına ekipler müdahale ediyorKırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-yangin-haritasi-bu-hafta-yangin-cikan-yerler-neresi-kontrol-altina-alinan-yanginlar-hangisi-1087024115.html

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