https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cin-rusyayla-ikili-ticaret-buyumeye-devam-ediyor-1087052441.html

Çin: Rusya’yla ikili ticaret büyümeye devam ediyor

Çin: Rusya’yla ikili ticaret büyümeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini bildiren Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya’nın Çin’in en büyük ham petrol, doğalgaz ve... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:45+0300

2024-08-20T12:45+0300

2024-08-20T12:48+0300

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Rusya ve Çin başbakanları arasındaki düzenli görüşmelerin organizasyonundan sorumlu ortak komisyonun toplantısında konuşan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, iki ülkenin, giderek daha karmaşık hale gelen dış koşullar karşısında, liderlerinin vardığı önemli anlaşmayı hayata geçirmek için her türlü çaba gösterdiğini belirterek şunu dedi:İki tarafın, Çin ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticaretteki prosedürlerin serbestleştirilmesi ve basitleştirilmesi konusundaki çalışmayı tamamladıklarını söyleyen yetkili, yatırımların korunması ve teşviki anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerde olumlu ilerlemenin kaydedildiğini anlattı.He Lifeng, “Nükleer enerji, havacılık, uzay uçuşu ve uydu navigasyonu alanlarındaki kilit projelerde işbirliği gelişiyor. Bilgi teknolojileri, yapay zeka ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği de genişliyor” diyerek şunu kaydetti:Çinli yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir işbirliği düzeyi ve istikrarlı bir gelişme umduklarını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/cin-devlet-baskani-si-cinping-vietnamli-mevkidasi-lam-ile-bir-araya-geldi-1087019026.html

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çin, rusya, ticaret, ticari ilişkiler, avrasya ekonomik birliği (aeb), işbirliği