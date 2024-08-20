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Çin: Rusya’yla ikili ticaret büyümeye devam ediyor
Çin: Rusya’yla ikili ticaret büyümeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini bildiren Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya’nın Çin’in en büyük ham petrol, doğalgaz ve... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:45+0300
2024-08-20T12:48+0300
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Rusya ve Çin başbakanları arasındaki düzenli görüşmelerin organizasyonundan sorumlu ortak komisyonun toplantısında konuşan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, iki ülkenin, giderek daha karmaşık hale gelen dış koşullar karşısında, liderlerinin vardığı önemli anlaşmayı hayata geçirmek için her türlü çaba gösterdiğini belirterek şunu dedi:İki tarafın, Çin ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticaretteki prosedürlerin serbestleştirilmesi ve basitleştirilmesi konusundaki çalışmayı tamamladıklarını söyleyen yetkili, yatırımların korunması ve teşviki anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerde olumlu ilerlemenin kaydedildiğini anlattı.He Lifeng, “Nükleer enerji, havacılık, uzay uçuşu ve uydu navigasyonu alanlarındaki kilit projelerde işbirliği gelişiyor. Bilgi teknolojileri, yapay zeka ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği de genişliyor” diyerek şunu kaydetti:Çinli yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir işbirliği düzeyi ve istikrarlı bir gelişme umduklarını ekledi.
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çin, rusya, ticaret, ticari ilişkiler, avrasya ekonomik birliği (aeb), işbirliği
çin, rusya, ticaret, ticari ilişkiler, avrasya ekonomik birliği (aeb), işbirliği

Çin: Rusya’yla ikili ticaret büyümeye devam ediyor

12:45 20.08.2024 (güncellendi: 12:48 20.08.2024)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini bildiren Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya’nın Çin’in en büyük ham petrol, doğalgaz ve gübre tedarikçisi haline geldiğini belirtti.
Rusya ve Çin başbakanları arasındaki düzenli görüşmelerin organizasyonundan sorumlu ortak komisyonun toplantısında konuşan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, iki ülkenin, giderek daha karmaşık hale gelen dış koşullar karşısında, liderlerinin vardığı önemli anlaşmayı hayata geçirmek için her türlü çaba gösterdiğini belirterek şunu dedi:
İkili ticaret hızla gelişiyor. Ticaret hacmi, 2024'ün ilk yarısında yüzde 1.6 oranında büyümeye devam ederek Rus pazarındaki talebi kapsamlı bir şekilde karşılıyor. Rusya da Çin'in en büyük ham petrol ve doğal gaz, kereste ve potas gübresi tedarikçisi haline geldi.
İki tarafın, Çin ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticaretteki prosedürlerin serbestleştirilmesi ve basitleştirilmesi konusundaki çalışmayı tamamladıklarını söyleyen yetkili, yatırımların korunması ve teşviki anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerde olumlu ilerlemenin kaydedildiğini anlattı.
He Lifeng, “Nükleer enerji, havacılık, uzay uçuşu ve uydu navigasyonu alanlarındaki kilit projelerde işbirliği gelişiyor. Bilgi teknolojileri, yapay zeka ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği de genişliyor” diyerek şunu kaydetti:
Kaotik uluslararası durum altında, yukarıdaki sonuçlar kolay elde edilmedi. Ancak bu sonuçlar, Çin-Rusya ilişkilerindeki karşılıklı güvenin olduğu yüksek seviyeyi, istikrarını ve uygulanabilirliğini tam olarak yansıtıyor.
Çinli yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir işbirliği düzeyi ve istikrarlı bir gelişme umduklarını ekledi.
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