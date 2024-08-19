https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/cin-devlet-baskani-si-cinping-vietnamli-mevkidasi-lam-ile-bir-araya-geldi-1087019026.html
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnamlı mevkidaşı Lam ile bir araya geldi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnamlı mevkidaşı Lam ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Çin'in başkenti Pekin'de görüştü. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T18:36+0300
2024-08-19T18:36+0300
2024-08-19T18:36+0300
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Pekin'de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı ve Vietnam Devlet Başkanı, ülkeleri arasında yakın üst düzey fikir alışverişlerini sürdürmeye ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını dile getirdi.Vietnam'la işbirliğini artırmanın yollarını aradıklarını aktaran Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında, stratejik iletişimi geliştirmeye, ulaşım altyapısı ve ortaklaşa güvenli ve istikrarlı sanayi inşa etmeye hazır olduklarını belirtti.Lam de 3 Ağustos'ta Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptığını söyledi.Ülkesinin dış politikada Çin'i 'en önemli öncelik' olarak gördüğüne dikkati çeken Lam, Çin ile kalkınma stratejileri, ulusal savunma ve güvenlik gibi alanlarda "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını" geliştirmede istekli olduklarını belirtti.Lam, 'tek Çin' politikasına desteğini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/cin-lideri-si-rusyayla-birlikte-kuresel-enerjinin-gelisimine-katki-sunmaya-haziriz-1086141190.html
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çin, çin devlet başkanı şi cinping, vietnam, vietnam devlet başkanı to lam, pekin
çin, çin devlet başkanı şi cinping, vietnam, vietnam devlet başkanı to lam, pekin
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnamlı mevkidaşı Lam ile bir araya geldi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Çin'in başkenti Pekin'de görüştü.
Pekin'de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı ve Vietnam Devlet Başkanı, ülkeleri arasında yakın üst düzey fikir alışverişlerini sürdürmeye ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını dile getirdi.
Vietnam'la işbirliğini artırmanın yollarını aradıklarını aktaran Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında, stratejik iletişimi geliştirmeye, ulaşım altyapısı ve ortaklaşa güvenli ve istikrarlı sanayi inşa etmeye hazır olduklarını belirtti.
Lam de 3 Ağustos'ta Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptığını söyledi.
Ülkesinin dış politikada Çin'i 'en önemli öncelik' olarak gördüğüne dikkati çeken Lam, Çin ile kalkınma stratejileri, ulusal savunma ve güvenlik gibi alanlarda "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını" geliştirmede istekli olduklarını belirtti.
Lam, 'tek Çin' politikasına desteğini yineledi.