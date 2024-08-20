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Çin Başbakanı Li Rusya'ya gidiyor
Çin Başbakanı Li Rusya'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edecek olan Çin Başbakanı Li Çiang, bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilecek Rusya-Çin Hükümet... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T13:16+0300
2024-08-20T13:16+0300
dünya
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hükümet
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Li'nin 20-22 Ağustos'ta Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği kaydedilirken, ziyaretin, Mişustin'in daveti üzerine düzenleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, Li'nin 29’uncusu gerçekleştirilecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'nda yer alacağı aktarıldı.Tarafların ortaklık ve stratejik işbirliği kapsamında yer alan konuları istişare edeceği kaydedilen açıklamada, "Ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin genişletilmesine, sanayi, enerji, tarım, ulaştırma ve diğer alanlardaki ortak projelerin teşvik edilmesine özel önem verilecektir" ifadeleri kullanıldı.Li'nin ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Başbakan Li'nin Rusya Başbakanı Mişustin ve Belarus Başbakanı Roman Golovçenko'nun daveti üzerine 20-23 Ağustos'ta 29’uncusu düzenlenecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı’na başkanlık etmek ve Rusya ile Belarus'a ziyaret düzenlemek üzere bölgeye gideceğini duyurmuştu.Mao, bu senenin Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü olduğunu belirterek, iki devlet başkanının stratejik rehberliğinde iki ülke ilişkilerinin ‘dış müdahalelerin’ üstesinden geldiğini ve istikrarlı bir gelişme kaydettiğini söyledi.Bu toplantının ortak anlayışların hayata geçirilmesi ve kültürel alışveriş gibi alanlarda pratik işbirliğinin koordine edilmesi adına önemli bir mekanizma olduğunu dile getiren Mao, Li ve Mişustin'in ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.Mao, Çin ve Belarus'un "her zaman kapsamlı stratejik ortaklar" olduğunu vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığına dikkati çekti. İki ülke arasında karşılıklı siyasi güvenin pekiştiğini dile getiren Mao, Belarus ziyareti sırasında Li ve Golovçenko'nun ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliği konularını ele alacağını bildirdi.Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği arasındaki diplomatik ilişkiler, ilk kez 2 Ekim 1949 tarihinde kurulmuş, SSCB, Çin’i tanıdığını ilan eden ilk yabancı ülke olmuştu.Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26.3 artarak 240.1 milyar dolara çıkarken, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki işbirliği artmıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin lideri Şi Cinping, bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya gelirken, Çin’i tüm diğer liderlerden daha fazla ziyaret eden Putin, resmi ziyaretler ve uluslararası etkinlikler için Çin'e 20'den fazla kez gitmişti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Rusya'yı diğer tüm ülkelerin liderlerinden lerden daha fazla olmak üzere 9 kez ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cin-rusyayla-ikili-ticaret-buyumeye-devam-ediyor-1087052441.html
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rus-çin ilişkileri, rusya-çin, rusya çin, çin başbakanı

Çin Başbakanı Li Rusya'ya gidiyor

13:16 20.08.2024
© Sputnik / Дмитрий АстаховRusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Çin Başbakanı Li Çiang
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Çin Başbakanı Li Çiang - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edecek olan Çin Başbakanı Li Çiang, bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Li'nin 20-22 Ağustos'ta Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği kaydedilirken, ziyaretin, Mişustin'in daveti üzerine düzenleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, Li'nin 29’uncusu gerçekleştirilecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'nda yer alacağı aktarıldı.
Tarafların ortaklık ve stratejik işbirliği kapsamında yer alan konuları istişare edeceği kaydedilen açıklamada, "Ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin genişletilmesine, sanayi, enerji, tarım, ulaştırma ve diğer alanlardaki ortak projelerin teşvik edilmesine özel önem verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Li'nin ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Başbakan Li'nin Rusya Başbakanı Mişustin ve Belarus Başbakanı Roman Golovçenko'nun daveti üzerine 20-23 Ağustos'ta 29’uncusu düzenlenecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı’na başkanlık etmek ve Rusya ile Belarus'a ziyaret düzenlemek üzere bölgeye gideceğini duyurmuştu.
Mao, bu senenin Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü olduğunu belirterek, iki devlet başkanının stratejik rehberliğinde iki ülke ilişkilerinin ‘dış müdahalelerin’ üstesinden geldiğini ve istikrarlı bir gelişme kaydettiğini söyledi.
Bu toplantının ortak anlayışların hayata geçirilmesi ve kültürel alışveriş gibi alanlarda pratik işbirliğinin koordine edilmesi adına önemli bir mekanizma olduğunu dile getiren Mao, Li ve Mişustin'in ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.
Mao, Çin ve Belarus'un "her zaman kapsamlı stratejik ortaklar" olduğunu vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığına dikkati çekti. İki ülke arasında karşılıklı siyasi güvenin pekiştiğini dile getiren Mao, Belarus ziyareti sırasında Li ve Golovçenko'nun ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliği konularını ele alacağını bildirdi.
Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği arasındaki diplomatik ilişkiler, ilk kez 2 Ekim 1949 tarihinde kurulmuş, SSCB, Çin’i tanıdığını ilan eden ilk yabancı ülke olmuştu.
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26.3 artarak 240.1 milyar dolara çıkarken, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki işbirliği artmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin lideri Şi Cinping, bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya gelirken, Çin’i tüm diğer liderlerden daha fazla ziyaret eden Putin, resmi ziyaretler ve uluslararası etkinlikler için Çin'e 20'den fazla kez gitmişti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Rusya'yı diğer tüm ülkelerin liderlerinden lerden daha fazla olmak üzere 9 kez ziyaret etmişti.
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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Çin: Rusya’yla ikili ticaret büyümeye devam ediyor
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