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Çankırı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor: 500 hektar alanın yandığı düşünülüyor
Çankırı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor: 500 hektar alanın yandığı düşünülüyor
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının durumu hakkında bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, 500... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T03:46+0300
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ilgaz dağı
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın felaketi
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çankırı'nın Yukarımeydan köyündeki ormanlık alannda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.Çıkan orman yangınının son durumu ile ilgili bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterler sabah gelip müdahaleye devam edecek. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Çok üzgünüz. Şiirlere konu olan, dağları ile ünlü olan Ilgaz'ın yangınlarla anılmasından mutsuzuz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" dedi.'500 hektar civarında bir orman kaybımızın olduğunu düşünüyoruz'Büyük bir alanın yandığını aktaran Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk, şunları söyledi:
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çankırı, ilgaz dağı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, orman yangını
çankırı, ilgaz dağı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, orman yangını

Çankırı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor: 500 hektar alanın yandığı düşünülüyor

03:46 20.08.2024
© İHA / MURAT KANBER - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW270668 Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk
 Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA / MURAT KANBER - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW270668
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının durumu hakkında bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, 500 hektar alanın yandığını düşündüğünü söyledi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çankırı'nın Yukarımeydan köyündeki ormanlık alannda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
Çıkan orman yangınının son durumu ile ilgili bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterler sabah gelip müdahaleye devam edecek. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Çok üzgünüz. Şiirlere konu olan, dağları ile ünlü olan Ilgaz'ın yangınlarla anılmasından mutsuzuz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" dedi.

'500 hektar civarında bir orman kaybımızın olduğunu düşünüyoruz'

Büyük bir alanın yandığını aktaran Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk, şunları söyledi:
"Neden çıktığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ama jandarma ekiplerimiz araştırıyor. Elektrik direklerinin şase yaptığı söyleniyor. Başka bilgiler de var ama yarın hepsi belli olur. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Hayvanları güvenli noktalara alındı. Şu anda her şey yolunda, çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğünden, Ankara Büyükşehir itfaiye ekiplerine kadar Çankırı'nın tüm ekipleri ile müdahale ediliyor. Karayolları ekiplerimiz dozerleriyle, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile herkes Ilgaz'da. Şu anda yangın baskılandı ama tamamen kontrol altına alındı diyemiyoruz. Ama şu anda iyiye doğru gidiş var. 'Dua edelim ki rüzgar devam etmesin' demiştim. Allah'a şükür rüzgar kesildi. Toparlanmaya başladı."
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