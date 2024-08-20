https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cankiridaki-orman-yanginlarina-mudahale-suruyor-500-hektar-alanin-yandigi-dusunuluyor-1087031087.html
Çankırı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor: 500 hektar alanın yandığı düşünülüyor
Çankırı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor: 500 hektar alanın yandığı düşünülüyor
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının durumu hakkında bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, 500... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T03:46+0300
2024-08-20T03:46+0300
2024-08-20T03:46+0300
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çankırı
ilgaz dağı
yangın
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yangın helikopteri
yangın felaketi
orman yangını
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çankırı'nın Yukarımeydan köyündeki ormanlık alannda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.Çıkan orman yangınının son durumu ile ilgili bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterler sabah gelip müdahaleye devam edecek. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Çok üzgünüz. Şiirlere konu olan, dağları ile ünlü olan Ilgaz'ın yangınlarla anılmasından mutsuzuz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" dedi.'500 hektar civarında bir orman kaybımızın olduğunu düşünüyoruz'Büyük bir alanın yandığını aktaran Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-yangin-haritasi-bu-hafta-yangin-cikan-yerler-neresi-kontrol-altina-alinan-yanginlar-hangisi-1087024115.html
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çankırı, ilgaz dağı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, orman yangını
çankırı, ilgaz dağı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, orman yangını
Çankırı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor: 500 hektar alanın yandığı düşünülüyor
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının durumu hakkında bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, 500 hektar alanın yandığını düşündüğünü söyledi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çankırı'nın Yukarımeydan köyündeki ormanlık alannda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
Çıkan orman yangınının son durumu ile ilgili bilgi veren Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterler sabah gelip müdahaleye devam edecek. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Çok üzgünüz. Şiirlere konu olan, dağları ile ünlü olan Ilgaz'ın yangınlarla anılmasından mutsuzuz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" dedi.
'500 hektar civarında bir orman kaybımızın olduğunu düşünüyoruz'
Büyük bir alanın yandığını aktaran Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk, şunları söyledi:
"Neden çıktığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ama jandarma ekiplerimiz araştırıyor. Elektrik direklerinin şase yaptığı söyleniyor. Başka bilgiler de var ama yarın hepsi belli olur. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Hayvanları güvenli noktalara alındı. Şu anda her şey yolunda, çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğünden, Ankara Büyükşehir itfaiye ekiplerine kadar Çankırı'nın tüm ekipleri ile müdahale ediliyor. Karayolları ekiplerimiz dozerleriyle, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile herkes Ilgaz'da. Şu anda yangın baskılandı ama tamamen kontrol altına alındı diyemiyoruz. Ama şu anda iyiye doğru gidiş var. 'Dua edelim ki rüzgar devam etmesin' demiştim. Allah'a şükür rüzgar kesildi. Toparlanmaya başladı."