https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/calisan-bulamayan-insaat-sektorune-mahkum-isci-takviyesi-100-bin-isci-calistirilacak-1087051805.html

Çalışan bulamayan inşaat sektörüne mahkum işçi takviyesi: 100 bin işçi çalıştırılacak

Çalışan bulamayan inşaat sektörüne mahkum işçi takviyesi: 100 bin işçi çalıştırılacak

Sputnik Türkiye

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:56+0300

2024-08-20T12:56+0300

2024-08-20T12:56+0300

türkiye

usta

inşaat

mahkum

mahkumiyet

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İnşaat sektöründe yaşanan eleman sıkıntısı sorunu her geçen gün büyürken, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED’in Adalet Bakanlığı ile olan eleman sıkıntısına yönelik, ‘Mesleğim Elimde’ projesine destek istedi. Terör ve yüz kızartıcı suç harici olanlar alınacak 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek için çabaladıklarını anlatan Karslıoğlu, “Federasyon olarak Adalet Bakanlığı ile aramızda protokol imzaladık. Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, mahkumlara eğitim vererek hem kişileri topluma kazandırıyoruz, hem de sektöre eleman kazandırıyoruz. DAİMFED olarak ceza evlerinde hükümlü ve yükümlü bulunan, sosyal proje hedeflerimiz çerçevesinde terör ve yüz kızartıcı suç harici olan kardeşlerimize, tespit ettiğimiz 16 meslekte eğitim vererek, bu konulardaki "kalifiye elaman" eksiğimize önemli katkı koymak istiyoruz. Bu anlamda eleman tıkanıklığına çare üretmiş olup, insanlarımıza da iş kazandırma gayreti içinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/muteahhit-birlikleri-federasyonu-kahramanmarasta-insaat-ustasi-kalmadi-1086508044.html

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