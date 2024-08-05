https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/muteahhit-birlikleri-federasyonu-kahramanmarasta-insaat-ustasi-kalmadi-1086508044.html

Müteahhit Birlikleri Federasyonu: Kahramanmaraş'ta inşaat ustası kalmadı

Müteahhit Birlikleri Federasyonu: Kahramanmaraş'ta inşaat ustası kalmadı

Sputnik Türkiye

Doğu Akdeniz Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kalifiye eleman sıkıntısının Kahramanmaraş’ta daha fazla olduğunu... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T11:56+0300

2024-08-05T11:56+0300

2024-08-05T11:56+0300

türkiye

kahramanmaraş

deprem

usta

inşaat

inşaat işçisi

inşaat malzemesi

inşaat sektörü

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan ve en çok yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş’ta inşaat sektörünün diğer illere nazaran daha zor durumda olduğunu ifade eden Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Derneğimizin içerisinde çürük elma diye tabir ettiğimiz hiçbir müteahhidimiz yok. Burada 6306 sayılı kanunun 2/1-C maddesinde tanımlanan rezerv yapı alanlarını tekrar gözden geçirilmesi için, ilgili mercilere iletme kararı aldık. Tabii kalifiye eleman sıkıntısı her vilayette olduğu gibi Kahramanmaraş’ta biraz daha fazla. Çünkü depremden sonra inşaat ustaları ilimizi terk etmiş durumda. Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı. Dolayısıyla sektör temsilcileri kalifiye eleman bulmakta güçlük çekiyor” şeklinde konuştu.'Terör ve yüz kızartıcı suçlar dışındaki eski mahkumları hayata kazandırıyoruz'Sektöre kalifiye eleman ve ustalar yetiştirmek adına çalışmalar başlatıldığını ve bu çalışmaları Adalet Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü belirten Karslıoğlu, “Federasyonumuzun Adalet Bakanlığı ile yaptığı programı burada da uygulama yolunda çalışmalar başlattık. Bu programda terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç diğer mahkumları cezaevi sonrasında da hayata tutunma açısından önleri açıyoruz. Bizim de kalifiye elemanlara ulaşma noktasındaki sıkıntılarımızı gidermek amacıyla, 16 kalemde Meslek Edindirme Kursları düzenliyoruz. Diğer şubelerimizde olduğunu gibi Kahramanmaraş şubemizde de, valimizin onayını aldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcımızla görüşüp, bu programa mahkumları dahil etmek istiyoruz” dedi.'100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek istiyoruz'Meslek Edindirme Kurslarının asıl amacının mahkumların iş hayatına entegre etmek olduğunu sözlerine ekleyen DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Mahkumlarımız için Adalet Bakanlığımız, valimiz ve Cumhuriyet Başsavcımız ile ortak hareket ediyoruz. Kurslarımızda yetiştirilmek üzere; erkek elektrik ustası, erkek sıhhi tesisat ustası, erkek-kadın iş makinesi operatörü, erkek paletli kepçe operatörü, erkek vinç operatörü, erkek-kadın boya ustası, erkek kalıp ustası, erkek demir bağlama ustası, erkek-kadın elektro fizyon kaynak makine ustası, erkek demir kaynak ustası, erkek gazaltı kaynak ustası, erkek seramik ustası, erkek-kadın mobilya ustası, erkek-kadın PVC doğrama ustası, erkek-kadın parke döşeme ustası, erkek mermer döşeme ustası olmak üzere mahkumlarımızı usta olarak yetiştireceğiz. Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/tuik-acikladi-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-olen-turk-vatandaslarinin-sayisi-45-bin-784-1084844298.html

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kahramanmaraş, deprem, usta, inşaat, inşaat işçisi, inşaat malzemesi, inşaat sektörü