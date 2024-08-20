Büyük Aile Platformu'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Zeynep Mansur
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 2024 yılında 425 işçi hayatını kaybetti
13:31
34 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
14:10
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
14:23
2 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
14:35
2 dk
SESLİ HABER
‘E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı oluyor’ iddiası
14:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
AB’de şirket iflasları ve ABD'de işten çıkarmalar yükselişte
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail meselesinde Yunanistan ne yapıyor? Gözümüz orada olmalı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Conkbayırı ve çevresinde ağaçlar yandı, 110 yıllık top mermisi ortaya çıktı
17:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail’e uçak gemisi ve nükleer denizaltı desteği: İşte teknik özellikleri
17:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
18:13
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
18:39
4 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
'Sadaka kutusunu tamir ediyorum' dedi, 6 dakikada soydu
19:40
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Obruk oluşumu nasıl fark edilir?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
22:34
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
23:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
07:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
3 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
09:03
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dilan Polat tahliye edildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masası'nda bu haftanın dosya konusu: iş kazaları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Yangınlara karşı insan açığımız var
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Demokrat Parti ve Chicago Kurultayı
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Trump'ın Taylor Swift paylaşımının perde arkası
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya’da
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
14 yaşındaki bilim insanından kanser karşıtı sabun
18:13
1 dk
SESLİ HABER
'Otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir'
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyada 'uyuşturuculu kek' tehlikesi
18:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı
18:39
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan resmen başvurdu
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diyetisyen: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
19:09
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus birlikleri "New York"u ele geçirdi
19:28
1 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
19:36
4 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Antalya'da görüldü: Denize girenlerin yaralarını tedavi ediyor
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Maduro: Ukrayna şimdiden kaybeden gibi duruyor
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzmandan Belgrad yorumu: Kiev’i memnun etmiyor
20:31
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın teklifini kabul eden Musk, istediği görevi açıkladı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Atatürk’ün ilk kaptanlarından Mustafa Ekizler’in heykelindeki güvercin çalındı
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Dolandırıcılara inanmayın' paylaşımına dikkat
22:23
4 dk
SESLİ HABER
O ilde ekmeğe 'gizli zam' yapılacak
22:37
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'de olunca "yasak", Avrupa'da olunca "gerilim"
22:51
2 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
23:05
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski kongre üyesi, dolandırıcı çıktı
23:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
23:42
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/buyuk-aile-platformundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-cinsel-temas-yoluyla-bulasma-yaygin-1087064623.html
Büyük Aile Platformu'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'
Büyük Aile Platformu'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'
Sputnik Türkiye
Büyük Aile Platformu tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasında cinsel yönelimin önemli bir faktör olarak öne çıktığı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:56+0300
2024-08-20T17:56+0300
türkiye
büyük aile platformu
maymun çiçeği virüsü
mpox
ingiltere
eşcinsellik
biseksüel
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987e7040e64f77e0663bb1e57f28e984.jpg
Büyük Aile Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022'de İngiltere'de ortaya çıkan maymun çiçeği salgınının, özellikle eşcinsel, biseksüel ve diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında hızla yayılmaya devam ettiği kaydedildi.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından 10 Haziran 2022'de yayınlanan güvenilir teknik bir rapora göre, araştırmada vakaların büyük çoğunluğunun İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleştirilen eşcinsel festivali ile ilişkilendirildiği aktarılan açıklamada, "1406 kişi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda tüm vakaların 1400'ünün erkek olduğu tespit edilmiştir. İngiliz Hükümeti tarafından doğrulanmış bu sayılara göre vakaların yüzde 99'unun erkek olduğu ve bu erkeklerin yüzde 96'sının eşcinsel, biseksüel veya erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğu bildirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'Açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin, haziranda gerçekleşen, eşcinsel bireylerin organize ettiği onur yürüyüşü öncesi özellikle eşcinsel erkekleri maymun çiçeği aşısı olmaya davet ettiği aktarılarak, "Maymun çiçeği virüsü, genellikle ciltte döküntüler, ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Ancak bu salgında cinsel temas yoluyla bulaşmanın yaygın olması nedeniyle, cinsel sağlık kliniklerine başvuran vakalarda daha spesifik belirtiler de gözleniyor" ifadeleri kullanıldı.Salgının başından itibaren ölümler düşük seviyede kalmış olsa da ciddi semptomlar nedeniyle hastaneye yatışların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, virüsün yayılımını kontrol altına almak için özellikle risk altındaki gruplara yönelik aşı kampanyaları ve halk sağlığı bilgilendirmelerinin artırılmaya devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/prof-dr-badur-tedavisi-yok-diyerek-acikladi-maymun-cicegi-hastaliginin-pandemi-riski-var-mi-1087063091.html
türkiye
ingiltere
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_777199a41ca51f1ead16e761c10285e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
büyük aile platformu, maymun çiçeği virüsü, mpox, ingiltere, eşcinsellik, biseksüel, abd
büyük aile platformu, maymun çiçeği virüsü, mpox, ingiltere, eşcinsellik, biseksüel, abd

Büyük Aile Platformu'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'

17:56 20.08.2024
© İHA / İHA-AW681728 maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA / İHA-AW681728
Abone ol
Büyük Aile Platformu tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasında cinsel yönelimin önemli bir faktör olarak öne çıktığı belirtilerek, aşılama sürecinde, risk grubu olarak öne çıkan eşcinsel erkeklere öncelik verilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşığını dile getirildi.
Büyük Aile Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022'de İngiltere'de ortaya çıkan maymun çiçeği salgınının, özellikle eşcinsel, biseksüel ve diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında hızla yayılmaya devam ettiği kaydedildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından 10 Haziran 2022'de yayınlanan güvenilir teknik bir rapora göre, araştırmada vakaların büyük çoğunluğunun İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleştirilen eşcinsel festivali ile ilişkilendirildiği aktarılan açıklamada, "1406 kişi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda tüm vakaların 1400'ünün erkek olduğu tespit edilmiştir. İngiliz Hükümeti tarafından doğrulanmış bu sayılara göre vakaların yüzde 99'unun erkek olduğu ve bu erkeklerin yüzde 96'sının eşcinsel, biseksüel veya erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğu bildirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Cinsel yönelim, enfeksiyonun yayılmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Aşılama sürecinde, risk grubu olarak öne çıkan eşcinsel erkeklere öncelik verilmesi toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle sağlık yetkilileri, eşcinsel erkek topluluğu içinde farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla hedefe yönelik kampanyalar başlatmış durumda. Ancak bazı ülkelerde, LGBT lobisinin baskısı nedeniyle eşcinsel erkekler hakkında bilimsel çalışmalarla belirlenen bu tespitler görmezden geliniyor ve bu risk gruplarının tanımlanmasında eşcinsel erkekler yeterince dikkate alınmıyor. Bu durum, hem bu gruptaki bireyleri riske atıyor hem de toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'

Açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin, haziranda gerçekleşen, eşcinsel bireylerin organize ettiği onur yürüyüşü öncesi özellikle eşcinsel erkekleri maymun çiçeği aşısı olmaya davet ettiği aktarılarak, "Maymun çiçeği virüsü, genellikle ciltte döküntüler, ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Ancak bu salgında cinsel temas yoluyla bulaşmanın yaygın olması nedeniyle, cinsel sağlık kliniklerine başvuran vakalarda daha spesifik belirtiler de gözleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Salgının başından itibaren ölümler düşük seviyede kalmış olsa da ciddi semptomlar nedeniyle hastaneye yatışların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, virüsün yayılımını kontrol altına almak için özellikle risk altındaki gruplara yönelik aşı kampanyaları ve halk sağlığı bilgilendirmelerinin artırılmaya devam ettiği kaydedildi.
Maymun Çiçeği Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Badur, 'tedavisi yok’ diyerek açıkladı: ‘Maymun çiçeği hastalığının pandemi riski var mı?
17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала