https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/buyuk-aile-platformundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-cinsel-temas-yoluyla-bulasma-yaygin-1087064623.html

Büyük Aile Platformu'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'

Büyük Aile Platformu'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'

Sputnik Türkiye

Büyük Aile Platformu tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasında cinsel yönelimin önemli bir faktör olarak öne çıktığı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:56+0300

2024-08-20T17:56+0300

2024-08-20T17:56+0300

türkiye

büyük aile platformu

maymun çiçeği virüsü

mpox

ingiltere

eşcinsellik

biseksüel

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987e7040e64f77e0663bb1e57f28e984.jpg

Büyük Aile Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022'de İngiltere'de ortaya çıkan maymun çiçeği salgınının, özellikle eşcinsel, biseksüel ve diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında hızla yayılmaya devam ettiği kaydedildi.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından 10 Haziran 2022'de yayınlanan güvenilir teknik bir rapora göre, araştırmada vakaların büyük çoğunluğunun İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleştirilen eşcinsel festivali ile ilişkilendirildiği aktarılan açıklamada, "1406 kişi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda tüm vakaların 1400'ünün erkek olduğu tespit edilmiştir. İngiliz Hükümeti tarafından doğrulanmış bu sayılara göre vakaların yüzde 99'unun erkek olduğu ve bu erkeklerin yüzde 96'sının eşcinsel, biseksüel veya erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğu bildirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:'Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın'Açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin, haziranda gerçekleşen, eşcinsel bireylerin organize ettiği onur yürüyüşü öncesi özellikle eşcinsel erkekleri maymun çiçeği aşısı olmaya davet ettiği aktarılarak, "Maymun çiçeği virüsü, genellikle ciltte döküntüler, ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Ancak bu salgında cinsel temas yoluyla bulaşmanın yaygın olması nedeniyle, cinsel sağlık kliniklerine başvuran vakalarda daha spesifik belirtiler de gözleniyor" ifadeleri kullanıldı.Salgının başından itibaren ölümler düşük seviyede kalmış olsa da ciddi semptomlar nedeniyle hastaneye yatışların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, virüsün yayılımını kontrol altına almak için özellikle risk altındaki gruplara yönelik aşı kampanyaları ve halk sağlığı bilgilendirmelerinin artırılmaya devam ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/prof-dr-badur-tedavisi-yok-diyerek-acikladi-maymun-cicegi-hastaliginin-pandemi-riski-var-mi-1087063091.html

türkiye

ingiltere

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyük aile platformu, maymun çiçeği virüsü, mpox, ingiltere, eşcinsellik, biseksüel, abd