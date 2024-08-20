https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/prof-dr-badur-tedavisi-yok-diyerek-acikladi-maymun-cicegi-hastaliginin-pandemi-riski-var-mi-1087063091.html

Prof. Dr. Badur, 'tedavisi yok’ diyerek açıkladı: ‘Maymun çiçeği hastalığının pandemi riski var mı?

Prof. Dr. Badur, 'tedavisi yok’ diyerek açıkladı: ‘Maymun çiçeği hastalığının pandemi riski var mı?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Badur maymun çiçeği hastalığında pandemi riskinin bulunmadığını belirterek yine de çocuklar, gençler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar kişilerin... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:28+0300

2024-08-20T17:28+0300

2024-08-20T17:28+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

mpox

pandemi

covid-19

çiçek aşısı

afrika

çocuk

genç

dna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/10/1061295115_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_144821b140ec7d89af1f6cae2f869b01.jpg

“Tüm dünyada gündemde olan bir enfeksiyon hastalığıyla karşı karşıyayız. Maymun çiçeği, yeni bir enfeksiyon hastalığı diye düşünülüyor. Aslında 1950’lerden beri bilinen bir enfeksiyon hastalığı” diyen Prof. Dr. Selim Badur, “Bizim için önemli olan, Covid-19 pandemisini yaşayan tüm toplumların ‘Aynı şeyleri yaşayacak mıyız, yine kapanmalar olacak mı, kısıtlamalar olacak mı?’ sorularının yanıtını vermek. Böyle bir riskin bulunmadığını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.'Solunum yoluyla bulaş söz konusu değil'Maymun çiçeği virüsünün pandemi riski taşımadığını belirten Badur, bu hususa ilişkin açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:Hastalığın belirtilerinin döküntüler, halsizlik, yüksek ateş ve lenf bezlerinde şişme olduğunu belirten Badur, “Çok tipik olarak yıllar önce bilinen ve çok ölümcül seyreden çiçek hastalığında olduğu gibi vücutta çeşitli lezyonlar, içi sıvı olan çeşitli döküntüler görülmekte. Bunlar aracılığıyla virüs bulaşmakta. Klinik tablosu çok tipik, çok belirgin ve hastayı tanımak çok kolay. Bu nedenle yaklaşım, önlem açısından biraz şanslıyız” dedi.'Bağışıklık sistemi zayıf olanlar risk grupları arasında'Maymun çiçeği hastalığında ölüm riskine de değinen Prof. Dr. Selim Badur, “Ölüm riski çok az. Ölümcül bir hastalık diye kabul etmek mümkün değil. Hastalığa yakalananlar 2-4 hafta içinde iyileşmekteler. Ancak belirli risk grupları dediğimiz, immün sistemi zayıflamış hastalarda, yeni doğanlarda, küçük çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz” dedi.'Maymun çiçeği hastalığının tedavisi yok'Yurt dışından, özellikle Afrika’dan ülkemize gelecek kişilerde fiziksel muayene ile döküntü olup olmadığına dair kontrol yapılmasının uygun olacağını belirten Badur, yurt dışına çıkacak olan kişilere de döküntüsü olan kişilerle temastan kaçınmaları uyarısında bulundu. Bu hastalığın spesifik bir tedavisinin olmadığını belirten Prof. Dr. Badur, “Koruma açısından aşı önemli. Çiçek hastalığı ile aynı aileden bir virüs. 1980’lere kadar uygulanan çiçek aşısı, bu hastalığa karşı yüzde 80-85 oranında koruyucu. Özellikle 40 yaş ve üstü bireyler, yani zamanında çiçek aşısı olmuş bireyler bağışık olarak kabul edilmeli. Daha gençler ve çiçek aşısı yaptırmamış olan bireylerde bu enfeksiyon söz konusu” ifadelerini kullandı.'Aşısı var ancak yaygın olarak kullanılmıyor'Çiçek aşısı olmadıkları için maymun çiçeği virüsünün daha yoğun olarak çocuklarda ve gençlerde görüldüğü belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Badur, “Şu an maymun çiçeğine karşı iki aşı var ancak yaygın olarak kullanılmıyor. Risk gruplarına uygulanıyor. Örneğin bu virüsle çalışan sağlık çalışanlarına uygulanmakta. Hayvanlardan, özellikle kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Evcil ya da vahşi hayvan ticareti yapanlara da bu aşı uygulanabilir. Ama yaygın, sistematik, toplumun aşılanması diye bir şey söz konusu değil” diyerek sözlerini sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maymun çiçeği virüsü türkiye, maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı, maymun çiçeği virüsü nasıl geçer, maymun çiçeği virüsü tedavisi, maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, maymun çiçeği virüsü belirtileri, maymun çiçeği nasıl bulaşır, maymun çiçeği nasıl bir hastalık, maymun çiçeği neden olur, maymun çiçeği nasıl geçer, maymun çiçeği pandemiye neden olur mu, maymun çiçeği ölüm oranı, maymun çiçeği ölümcül mü, maymun çiçeği virüsü, maymun çiçeği, mpox belirtileri, mpox salgını, mpox virüsü, mpox nasıl bulaşır, mpox aşısı, maymun çiçeği aşısı türkiye'de var mı