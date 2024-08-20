https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/brightonin-sabri-tasti-denmisti-tersi-oldu-ferdi-kadioglu-transferi-icin-bizzat-arayarak-surpriz-1087044250.html
'Brighton'ın sabrı taştı' denmişti tersi oldu: 'Ferdi Kadıoğlu transferi için bizzat arayarak sürpriz yaptı'
'Brighton'ın sabrı taştı' denmişti tersi oldu: 'Ferdi Kadıoğlu transferi için bizzat arayarak sürpriz yaptı'
Sputnik Türkiye
Premier Lig ekibi Brighton, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu için yürütülen transfer görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçti. 'Ferdi Kadıoğlu transfer... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T11:50+0300
2024-08-20T11:50+0300
2024-08-20T11:50+0300
spor
ferdi kadıoğlu
transfer
bonservis
bedel
premier lig
ingiltere premier ligi
brighton
fenerbahçe
fabian hürzeler
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Premier Lig ekibi Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı devam ederken transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Milliyet'te yer alan habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'na telefonla ulaşıp oyuncuya takımda nasıl bir rol oynayacağını detaylı bir şekilde açıkladı.Hürzeler, Ferdi'ye Brighton'da hem sol bek hem de sağ kanat bek olarak önemli bir rol vereceğini belirtti. Ayrıca, Ferdi'nin oyun planında önemli bir yer tutacağı ve farklı savunma sistemlerinde değerlendirileceği vurgulandı. Bu kişisel ilgiden etkilenen Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton'dan gelen bu tekliflere olumlu yaklaşması bekleniyor.Brighton yönetimi, transfer sürecinin artık sona ermesini istiyor. İngiliz kulübü, bu hafta içinde resmi olarak Fenerbahçe yönetimiyle iletişime geçerek transferin son şartlarını netleştirecek.Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeli ne kadar olacak? Şu an için Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini 35 milyon euroya tamamlamak istiyor. Fenerbahçe ise, bu rakamı bonuslarla artırma planı yapıyor.Fenerbahçe taraftarları, Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği konusunda bir an önce net bir karar verilmesini bekliyor. Taraftarlar, belirsizlik nedeniyle oyuncunun performansının olumsuz etkilendiğini ve bu durumun takıma katkı sağlamadığını düşünüyor. Ferdi'nin Lille maçında kadro dışı kalması ve Göztepe deplasmanında sonradan oyuna girmesi, bu belirsizliğin sahadaki yansımaları olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/futbolun-devi-real-madridde-ancelotti-arda-guler-ile-ozel-olarak-gorusup-ozur-diledi-hata-yaptim-1087036491.html
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ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu bonservis bedeli, ferdi kadıoğlu brighton
ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu bonservis bedeli, ferdi kadıoğlu brighton
'Brighton'ın sabrı taştı' denmişti tersi oldu: 'Ferdi Kadıoğlu transferi için bizzat arayarak sürpriz yaptı'
Premier Lig ekibi Brighton, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu için yürütülen transfer görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçti. 'Ferdi Kadıoğlu transfer için sonda' haberi geldi. . Brighton hocası Fabian Hürzeler'in Milli yıldıza bizzat telefon açtığı iddia edildi.
Premier Lig ekibi Brighton
'ın Ferdi Kadıoğlu
ısrarı devam ederken transferde
sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'na telefonla ulaşıp oyuncuya takımda nasıl bir rol oynayacağını detaylı bir şekilde açıkladı.
Hürzeler, Ferdi'ye Brighton'da hem sol bek hem de sağ kanat bek olarak önemli bir rol vereceğini belirtti. Ayrıca, Ferdi'nin oyun planında önemli bir yer tutacağı ve farklı savunma sistemlerinde değerlendirileceği vurgulandı. Bu kişisel ilgiden etkilenen Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton'dan gelen bu tekliflere olumlu yaklaşması bekleniyor.
Brighton yönetimi, transfer
sürecinin artık sona ermesini istiyor. İngiliz kulübü, bu hafta içinde resmi olarak Fenerbahçe
yönetimiyle iletişime geçerek transferin
son şartlarını netleştirecek.
Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeli ne kadar olacak?
Şu an için Brighton,
Ferdi Kadıoğlu'nun transferini 35 milyon euroya
tamamlamak istiyor. Fenerbahçe
ise, bu rakamı bonuslarla artırma planı yapıyor.
Fenerbahçe
taraftarları, Ferdi Kadıoğlu
'nun geleceği konusunda bir an önce net bir karar verilmesini bekliyor. Taraftarlar, belirsizlik
nedeniyle oyuncunun performansının olumsuz etkilendiğini ve bu durumun takıma katkı sağlamadığını düşünüyor.
Ferdi'nin Lille maçında kadro dışı kalması ve Göztepe deplasmanında sonradan oyuna girmesi, bu belirsizliğin sahadaki yansımaları olarak değerlendiriliyor.