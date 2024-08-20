https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/boluda-yere-cop-atanlara-14-bin-407-lira-para-cezasi-1087058281.html
Tanju Özcan’dan uyarı: Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa
Tanju Özcan’dan uyarı: Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesi yere çöp atanlara uyguladığı para cezasını 14 bin 407 liraya yükseltti. Zabıta ekipleri cezaları keserken Bolu Belediye Başkanı Özcan “Bolu’da... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T15:36+0300
2024-08-20T15:36+0300
2024-08-20T15:52+0300
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bolu
bolu belediyesi
tanju özcan
çöp
para cezası
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Bolu’da zabıta ekipleri, güvenlik kameralarından yere çöp atanları tespit edip cezai işlem uygulamaya devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sosyal medyadan paylaştığı videosunu “Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa!!!” mesajıyla paylaştı. Özcan, videoda para cezasının 578 liradan 14 bin 407 liraya yükseltildiğini açıkladı.Bolu Belediye Başkanı Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bahceliden-17-25-aralik-takvim-aciklamasi-1087057717.html
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bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, çöp, para cezası
bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, çöp, para cezası
Tanju Özcan’dan uyarı: Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa
15:36 20.08.2024 (güncellendi: 15:52 20.08.2024)
Bolu Belediyesi yere çöp atanlara uyguladığı para cezasını 14 bin 407 liraya yükseltti. Zabıta ekipleri cezaları keserken Bolu Belediye Başkanı Özcan “Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa!!!” dedi.
Bolu’da zabıta ekipleri, güvenlik kameralarından yere çöp atanları tespit edip cezai işlem uygulamaya devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sosyal medyadan paylaştığı videosunu “Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa!!!” mesajıyla paylaştı. Özcan, videoda para cezasının 578 liradan 14 bin 407 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu.