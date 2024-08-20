https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/boluda-yere-cop-atanlara-14-bin-407-lira-para-cezasi-1087058281.html

Tanju Özcan’dan uyarı: Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa

Tanju Özcan’dan uyarı: Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyesi yere çöp atanlara uyguladığı para cezasını 14 bin 407 liraya yükseltti. Zabıta ekipleri cezaları keserken Bolu Belediye Başkanı Özcan “Bolu’da... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T15:36+0300

2024-08-20T15:36+0300

2024-08-20T15:52+0300

türkiye

bolu

bolu belediyesi

tanju özcan

çöp

para cezası

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Bolu’da zabıta ekipleri, güvenlik kameralarından yere çöp atanları tespit edip cezai işlem uygulamaya devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sosyal medyadan paylaştığı videosunu “Bolu’da yere çöp at gözün yiyorsa!!!” mesajıyla paylaştı. Özcan, videoda para cezasının 578 liradan 14 bin 407 liraya yükseltildiğini açıkladı.Bolu Belediye Başkanı Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

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