https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bahceliden-17-25-aralik-takvim-aciklamasi-1087057717.html

Bahçeli'den '17-25 Aralık takvim' açıklaması

Bahçeli'den '17-25 Aralık takvim' açıklaması

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17-25 Aralık olayları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T15:11+0300

2024-08-20T15:11+0300

2024-08-20T15:18+0300

politika

15 temmuz darbe girişimi

darbe

darbe girişimi

askeri darbe

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

ali koç

fenerbahçe

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyaretinde çekilen 17-25 Aralık takvimi ile ilgili MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya X üzerinden açıklamada bulundu.Cumhur İttifakı’nın mücadelesine leke sürmek isteyenlerin beşinci kol faaliyeti üstlendiğini söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:''Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye’nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet’i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. Türkiye’miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır. Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir. Cumhur İttifakı’nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir. Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/galatasaraydan-ali-koc-icin-aciklama-geldi-tesaduf-degil-1086986759.html

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