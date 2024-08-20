https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bm-nijeryada-79-milyon-insan-teror-saldirilari-nedeniyle-yardima-muhtac-durumda-1087063515.html

BM: Nijerya'da 7.9 milyon insan terör saldırıları nedeniyle yardıma muhtaç durumda

BM: Nijerya'da 7.9 milyon insan terör saldırıları nedeniyle yardıma muhtaç durumda

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), başta terör örgütü Boko Haram olmak üzere Nijerya'nın kuzeydoğusunda yapılan saldırılar nedeniyle ülkede 7.9 milyon insanın yardıma... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:35+0300

2024-08-20T17:35+0300

2024-08-20T17:35+0300

dünya

nijerya

boko haram

terör

kriz

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063438626_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_693d72d875527358c9f32c3a77473144.jpg

Birleşmiş Milletler (BM), başta terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaptığı saldırılar nedeniyle özellikle Borno, Adamawa, Yobe eyaletlerinde bulunan 7.9 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda olan Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde terör saldırıları nedeniyle 7.9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.Bu üç eyalette yaklaşık 20 yıldır süren Boko Haram tarafından yapılan saldırılar binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin ülkelerini terk etmelerine neden oluyor.Birleşmiş Milletler Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, sorunların ele alınması için gerekli olan 306 milyon doların sadece üçte birinin toplandığını belirterek, "İnsanlığın acılarını hafifletmek üzere harekete geçmek için birleşmeliyiz" çağrısında bulundu. Mohamed Fall konuşmasında ayrıca eyaletlerde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin kritik seviyelere ulaştığı bildirildi.Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/nijeryada-boko-haramin-kacirdigi-332-kisiyi-kurtarildi-1086170246.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, boko haram, terör, kriz, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha)