https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bm-nijeryada-79-milyon-insan-teror-saldirilari-nedeniyle-yardima-muhtac-durumda-1087063515.html
BM: Nijerya'da 7.9 milyon insan terör saldırıları nedeniyle yardıma muhtaç durumda
BM: Nijerya'da 7.9 milyon insan terör saldırıları nedeniyle yardıma muhtaç durumda
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), başta terör örgütü Boko Haram olmak üzere Nijerya'nın kuzeydoğusunda yapılan saldırılar nedeniyle ülkede 7.9 milyon insanın yardıma... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:35+0300
2024-08-20T17:35+0300
2024-08-20T17:35+0300
dünya
nijerya
boko haram
terör
kriz
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha)
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Birleşmiş Milletler (BM), başta terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaptığı saldırılar nedeniyle özellikle Borno, Adamawa, Yobe eyaletlerinde bulunan 7.9 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda olan Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde terör saldırıları nedeniyle 7.9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.Bu üç eyalette yaklaşık 20 yıldır süren Boko Haram tarafından yapılan saldırılar binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin ülkelerini terk etmelerine neden oluyor.Birleşmiş Milletler Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, sorunların ele alınması için gerekli olan 306 milyon doların sadece üçte birinin toplandığını belirterek, "İnsanlığın acılarını hafifletmek üzere harekete geçmek için birleşmeliyiz" çağrısında bulundu. Mohamed Fall konuşmasında ayrıca eyaletlerde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin kritik seviyelere ulaştığı bildirildi.Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/nijeryada-boko-haramin-kacirdigi-332-kisiyi-kurtarildi-1086170246.html
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nijerya, boko haram, terör, kriz, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha)
nijerya, boko haram, terör, kriz, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha)
BM: Nijerya'da 7.9 milyon insan terör saldırıları nedeniyle yardıma muhtaç durumda
Birleşmiş Milletler (BM), başta terör örgütü Boko Haram olmak üzere Nijerya'nın kuzeydoğusunda yapılan saldırılar nedeniyle ülkede 7.9 milyon insanın yardıma muhtaç durumda olduğunu bildirdi. Terör örgütünün son 20 yıldır Nijerya'nın özellikle 3 eyaletine yaptığı saldırılar sonucu milyonlarca insan yetersiz besleniyor.
Birleşmiş Milletler (BM), başta terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaptığı saldırılar nedeniyle özellikle Borno, Adamawa, Yobe eyaletlerinde bulunan 7.9 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda olan Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde terör saldırıları nedeniyle 7.9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.
Bu üç eyalette yaklaşık 20 yıldır süren Boko Haram tarafından yapılan saldırılar binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin ülkelerini terk etmelerine neden oluyor.
Birleşmiş Milletler Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, sorunların ele alınması için gerekli olan 306 milyon doların sadece üçte birinin toplandığını belirterek, "İnsanlığın acılarını hafifletmek üzere harekete geçmek için birleşmeliyiz" çağrısında bulundu. Mohamed Fall konuşmasında ayrıca eyaletlerde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin kritik seviyelere ulaştığı bildirildi.
Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.