https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ak-partinin-kurucularindan-nazif-gurdogan-hayatini-kaybetti-1087059510.html
AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti
AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin kurucularından Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsız olan Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T16:05+0300
2024-08-20T16:05+0300
2024-08-20T16:05+0300
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
seçim
profesör
vefat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087059339_0:1:764:431_1920x0_80_0_0_ac0d1a89860665d0d6a2f081124277c9.jpg
AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti.Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. AK Parti kurucularından olan Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze töreni bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.Nazif Gürdoğan kimdir?1945 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Gürdoğan, iktisat alanında 1994 yılında profesör unvanını kazandı. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserleriyle tanınmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dunyanin-en-yasli-insani-117-yasinda-hayatini-kaybetti-1087057864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087059339_95:0:671:432_1920x0_80_0_0_e861f681775b7d0d20b56a5c16c11356.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nazif gürdoğan kimdir, ak parti kurucuları, ak parti kurucusu vefat, recep tayyip erdoğan taziye, ak parti ne zaman kuruldu, ölüm haberi, vefat edenler bugün,
nazif gürdoğan kimdir, ak parti kurucuları, ak parti kurucusu vefat, recep tayyip erdoğan taziye, ak parti ne zaman kuruldu, ölüm haberi, vefat edenler bugün,
AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti
AK Parti'nin kurucularından Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsız olan Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği sosyal medya hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu
AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. AK Parti kurucularından olan Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Cenaze töreni bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.
1945 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Gürdoğan, iktisat alanında 1994 yılında profesör unvanını kazandı. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.
Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserleriyle tanınmaktadır.