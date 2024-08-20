https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ak-partinin-kurucularindan-nazif-gurdogan-hayatini-kaybetti-1087059510.html

AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin kurucularından Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsız olan Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:05+0300

2024-08-20T16:05+0300

2024-08-20T16:05+0300

politika

ak parti

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

seçim

profesör

vefat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087059339_0:1:764:431_1920x0_80_0_0_ac0d1a89860665d0d6a2f081124277c9.jpg

AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti.Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. AK Parti kurucularından olan Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze töreni bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.Nazif Gürdoğan kimdir?1945 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Gürdoğan, iktisat alanında 1994 yılında profesör unvanını kazandı. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserleriyle tanınmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dunyanin-en-yasli-insani-117-yasinda-hayatini-kaybetti-1087057864.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nazif gürdoğan kimdir, ak parti kurucuları, ak parti kurucusu vefat, recep tayyip erdoğan taziye, ak parti ne zaman kuruldu, ölüm haberi, vefat edenler bugün,