https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/prof-dr-naci-gorurden-deprem-uyarisi-bardagi-tasiran-son-damla--1087011183.html

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla...

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla...

Sputnik Türkiye

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muş'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T15:45+0300

2024-08-19T15:45+0300

2024-08-19T15:45+0300

türkiye

deprem

muş

varto

malatya

kandilli rasathanesi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1a/1075769220_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_89fe4bcb0b82d1a654ba9bd24b1f7867.jpg

Muş Varto'da 4.2 büyüklüğünde depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür "Bardağı taşıran son damla olabilir" dedi.'Böyle depremlerden endişe ederiz'Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem beklendiğini ifade eden Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/-malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1087009074.html

türkiye

muş

varto

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muş depremi, varto deprem, malatya deprem, naci görür deprem açıklaması, deprem nerede, deprem son dakika, son dakika deprem, deprem nerede oldu,