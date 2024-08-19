https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/prof-dr-naci-gorurden-deprem-uyarisi-bardagi-tasiran-son-damla--1087011183.html
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla...
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla...
Sputnik Türkiye
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muş'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T15:45+0300
2024-08-19T15:45+0300
2024-08-19T15:45+0300
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Muş Varto'da 4.2 büyüklüğünde depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür "Bardağı taşıran son damla olabilir" dedi.'Böyle depremlerden endişe ederiz'Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem beklendiğini ifade eden Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/-malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1087009074.html
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Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla...
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muş'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın (DAF) kesişme noktasında gerçekleştiğini açıkladı.
Muş Varto'da 4.2 büyüklüğünde depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür "Bardağı taşıran son damla olabilir" dedi.
'Böyle depremlerden endişe ederiz'
Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem beklendiğini ifade eden Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz."