https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/12-sirketin-hazineye-ait-hisseleri-turkiye-varlik-fonuna-aktarildi-1087028765.html
12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı
12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T00:16+0300
2024-08-20T00:16+0300
2024-08-20T00:19+0300
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son dakika, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye varlık fonu
son dakika, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye varlık fonu
12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı
00:16 20.08.2024 (güncellendi: 00:19 20.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.