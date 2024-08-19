https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/basaksehir-tapu-mudurlugune-yonelik-rusvet-operasyonu-12-supheli-serbest-1087025807.html

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet operasyonu: 12 şüpheli serbest

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet operasyonu: 12 şüpheli serbest

Sputnik Türkiye

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne görevli yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin arşivden usulsüz evrak... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T22:17+0300

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türkiye

tapu

rüşvet

operasyon

başakşehir

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Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde 2020 yılında rüşvet karşılığı işlem yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Olayın yaşandığı 2020 yılında Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olup bugün güncel görev yerleri farklı tapu müdürleri K.Ü. ve R.K, tapu müdür yardımcıları S.İ. ve Ü.T, tapu memurları B.K. ve S.A, 6 emlakçı, 1 güvenlik görevlisi ve 1 temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyede savcılığa çıkarılan zanlılardan 5'i serbest bırakıldı, tapu müdürleri K.Ü. ve R.K'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 12 şüpheli haklarında imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta, 16 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.Para güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla ulaştırılıyorduTapu müdürlüğünde görevli şüphelilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı belirlenmişti.Şüphelilerin usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/dilan-polata-tahliye-karari--1087003378.html

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tapu, rüşvet, operasyon, başakşehir