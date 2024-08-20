Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz: Yangınlara karşı insan kaynağı açığımız var

“Şu anda Orman Genel Müdürlüğü’müzde 26 tane uçak, 105 tane helikopter, 14 tane de insansız hava aracı (İHA) söz konusu orman yangınları ile mücadele ve müdahalede. Artı olarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın takviye güçleri de kenarda bekliyor. Bu kadar yüksek oranda hava gücü Türkiye’nin ekonomisine bir külfet ve Türkiye ormanlarındaki yangınları önlemek için gerekli bir güç değil. Burada fazla bir yığma söz konusu. Çünkü algı bir türlü ikna olmuyor. Yani sanki tüm Amerika’nın, Kanada’nın, Avustralya’nın, Japonya’nın hava gücünü Türkiye’ye almamız gerektiği gibi bir algı oluşturuluyor. Soruya şöyle cevap verelim; eğer hava gücü yangını söndürseydi Avustralya’da bundan 3 yıl önce yangınlar 10.5 ay sürdü. Amerika’da 4.5 ay sürdü ve hiçbiri hava gücü ile söndürülemedi. Ne yapıldı? Belli havzalarda, insan canına kast etmeyen yerler yakıldı. Belli havzalarda da yangın sıçrayacak alanlar tıraşlandı ve yangının karşı havzaya geçmesi engellendi. Demek ki hava gücü tek başına yangın söndürme argümanı değildir. Kara gücüne ihtiyaç vardır ama tek başına yangını söndürmez. Türkiye’de devletimiz olarak hem hava filosunda hem de kara filosunda olağanüstü bir takviyeyle güçlenme söz konusu oldu. Kara gücünde de 7 bin 500 civarında makine ekipmanımız söz konusu.”